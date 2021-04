Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că instituția pe care o conduce, împreună cu instituțiile subordonate, organizează și finanțează o serie de evenimente ocazionate de aniversarea a 150 de ani de la ”Serbarea de la Putna”. Evenimentele vor avea loc în colaborare cu Mănăstirea Putna. Gheorghe Flutur a precizat că în cadrul parteneriatului, Consiliul Județean Suceava va sprijini Mănăstirea Putna cu suma de 646.000 lei. El a spus că proiectul de Hotărâre se află pe ordinea de zi a ședinței CJ Suceava din data de 29 aprilie.

Astfel, Flutur a spus că CJ Suceava aasigură participarea la eveniment a reprezentanților comunităților istorice de români din afara granițelor țării și realizează, împreună cu ASCOR Suceava și alte ONG-uri sau entități interesate, pelerinaje pedestru și cu bicicletele pe traseele Sucevița-Putna, Moldovita-Putna și Ciprian Porumbescu-Putna. Consiliul Județean va mai organiza un infotour destinat vectorilor de imagine din mediul on-line în domeniul turismului, o expoziție foto-documentară ”Serbarea de la Putna (1871) – 150 de ani de istorie”, care va fi deschisă pe 12 august la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” și apoi itinerantă în școlile din județ, iar în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare, va fi organizat simpozionul științific ”Bucovina- file de istorie, 150 de ani de la Serbarea de la Putna”. Gheorghe Flutur a spus că CJ Suceava va colabora cu Mănăstirea Putna la realizarea expoziției “Serbarea de la Putna -1871. Continuarea unui ideal” (expoziție itinerantă, Putna – București Suceava) și va organiza un eveniment pentru pomenirea domnilor Moldovei în Cetatea de Scaun a Sucevei. În cadrul programului mai sunt incluse și proiectul educațional ”150 de ani de istorie. Serbarea de la Putna și noile generații”, (1 iulie-15 august 2021), conservarea și restaurarea de piese relevante pentru eveniment aparținând Mănăstirii Putna, care vor face parte din expoziția temporară itinerantă Putna – București-Suceava, inițierea Festivalului Internațional „CIPRIAN PORUMBESCU” și punerea în scenă a operetei ”Crai Nou”, precum și concursul vocal instrumental „Sub semnul lui Ciprian Porumbescu”, cu participarea elevilor Școlii de Arte ”Ion Irimescu” Suceava.

Președintele CJ Suceava a mai declarat că tot CJ Suceava va organiza și evenimentul „În ctitoriile lui Ștefan cel Mare”, care cuprinde următoarele acțiuni culturale: ”Trasee eminesciene” – Concurs internațional de recitare a poeziei din lirica eminesciană „La Putna” (iunie-iulie 2021), prăznuirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare – Manifestări cultural-artistice și producții (iulie 2021), pelerinaj la Mănăstirea Putna – 150 de ani de la evenimentele de la Putna, din „Vatra Satului Bucovinean”, care înseamnă tezaurizarea și păstrarea tradițiilor, obiceiurilor, meșteșugurilor și a gastronomiei în județul Suceava, spectacolul muzical-coregrafic susținut de Ansamblul Artistic ”Ciprian Porumbescu”, concursul de creație literară ”Serbarea națională de la Putna-150 (1871-2021)”, în perioada mai-septembrie 2021, concursul de recitare de poezie pentru elevii de etnie română din Regiunea Cernăuți, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la Serbarea de la Putna (1871), în perioada iunie-august 2021.

Flutur a mai spus că mănăstirea Putna va desfășura următoarele activități:

– organizarea expoziției ”Serbarea de la Putna, 1871;

– realizarea și montarea efigiilor în bronz ale organizatorilor ”Serbării de la Putna” și ale organizatorilor altor serbări patriotice în spațiul alăturat statuii lui Mihai Eminescu de la Putna;

– realizarea Crucii comemorative a Marii Sărbători ”Ștefan – 500” din 2004;

– realizarea Albumului aniversar ”Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni Putna, 1871” cu prefața scrisă de domnul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române;

– realizarea medaliilor omagiale care vor fi oferite participanților care desfășoară activități aniversare;

– realizarea unor publicații științifice și de popularizare, materiale audio, video și sisteme informatice pe tema aniversării a 150 de ani de la Serbarea de la Putna și a luptei pentru unitatea românilor;

– organizarea simpozionului dedicat academicianului Zoe Dumitrescu – Bușulenga – Maica Benedicta (26-29 iulie 2021) și a simpozionului de istorie ”Colocviile Putnei (1-4 septembrie 2021), având ca temă principală Serbarea din 1871;

– organizarea refacerii traseului poetului Mihai Eminescu de la Cernăuți la Putna: Cernăuți – Storojineț – Crasna- Vicov – Putna;

– organizarea Serbării aniversare ”Serbarea de la Putna. Continuitatea unui ideal” în data de 15 august 2021;

– organizarea Congresului Studențesc aniversar în data de 15 august 2021;

– organizarea de concursuri naționale pentru studenți și tineri.