Şeful administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur, a prezentat, astăzi, o primă variantă pentru traseul „Şoselei Nordului”, drumul de mare viteză de la Suceava la Vatra Dornei, spre Bistriţa Năsăud. Gheorghe Flutur a spus că a avut o discuţie pe această temă cu reprezentanţii celor două firme care realizează studiul de fezabilitate pentru tronsoanele Suceava – Vatra Dornei şi Vatra Dornei – Bistriţa Năsăud, el adăugând că această propunere nu este şi forma finală a traseului. „Din centura ocolitoare a Sucevei, în zona Sf. Ilie se prevede un nod pentru acest drum rapid, Șoseaua Nordului, Suceava – Vatra Dornei. Ruta pe care am văzut că o prezintă specialiștii este de la Sf. Ilie spre Moara, în apropierea depozitului de deșeuri, spre Vornicenii Mici, Lucăcești, Măzănăiești, Berchișești, Capu Codrului, cu ieşire pe lunca Moldovei. Se ajunge apoi la intersecția cu giratoriu de la Păltinoasa, se ocolește Gura Humorului prin lunca Boilor, paralel cu râul Modlvei, se trece în zona parcului și se iese în zona Bucșoaia, la Frasin. Mi s-a părut un traseu foarte interesant. Apoi de la Frazin la Molid e mai ușor, însă se complică de la Vama la Prisaca Dornei, unde au prezentat o variante prin munte, cu ieșire la Colegiul Militar din Câmpulung Moldovenesc. De asemenea, de la Valea Putnei peste Mestecăniș trebuie discuții mai ample. Acum au prezentat o primă variantă pentru acest drum de mare viteză Șoseaua Nordului şi eu sunt optimist. Mai trebuie spus că noi, Consiliul Judeţean am scos deja la licitație centura Gura Humorului, care e parte din această Şosea a Nordului, pentru că am spus că vrem să o facem noi pentru a câştiga timp”, a declarat Gheorghe Flutur.