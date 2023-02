Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a semnat certificatele de urbanism pentru construirea rețelelor de gaz metan în cinci localități sucevene. „Continuăm procedurile și intrăm în linie dreaptă pentru aducerea gazului metan în localitățile judeţului Suceava. Astăzi, am semnat Certificatele de Urbanism pentru construirea de rețele și distribuție gaze naturale pentru încă 5 localități: Berchișești, Ciprian Porumbescu, Drăgoești, Preutești și Vadu Moldovei. Eforturile noastre au fost canalizate pe Programul Anghel Saligny unde 33 localități au obținut finanţare, urmând ca în perioada următoarea perioadă să intre și alte localități. Prin aceste rețele se asigură sursă de energie alternativă la lemn”, a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că Direcţia Tehnică a CJ Suceava acordă asistență și răspunde de fiecare dată la întrebările venite din teritoriu, astfel încât aceste proiecte să fie implementate în timpul cel mai scurt.

Șeful administrației județene a amintit și de faptul că anul trecut prin Transgaz s-a finalizat magistrala de gaz metan până la Vatra Dornei, iar în prezent se lucrează la rețelele de gaz din interiorul acestui municipiu, fiind deja executate pe 10 km din cei 32 km. Flutur a precizat că firma care realizează lucrările a dat asigurări că până la sfârșitul anului va fi finalizată întreaga rețea.

„Aștept documentația și de la celelalte primării și sperăm ca în această primăvară să înceapă lucrările propriu-zise iar în paralel primăriile trebuie să se îngrijească să aibă operatori pentru rețelele de gaze naturale. Cu cât vom avea mai multe localități racordate la gaze naturale cu atât va scădea presiunea asupra lemnului de foc și, în general, asupra pădurii”, a încheiat Gheorghe Flutur.