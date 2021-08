Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în cursul zilei de astăzi a semnat Certificatul de Urbanism pentru tronsonul Suceava – Pașcani al Autostrăzii A7, inclusiv pentru rețelele de utilități. Gheorghe Flutur a explicat că a semnat certificatul de urbanism pentru culoarul care traversează județul Suceava pe teritoriul administrativ al municipiului Suceava, orașelor Salcea, Dolhasca, Siret și comunelor Fântânele, Udești, Verești și Dumbrăveni.

El a adăugat că documentația tehnică va prezenta soluții cu privire la stabilirea amplasamentului autostrăzii, respectiv coridorului de expropriere, soluția constructivă, respectiv caracteristicile tehnice, profil, structură, noduri, poduri, pasaje, viaducte; dotările autostrăzii, ceea ce înseamnă parcări, spații pentru servicii, precum și racordarea autostrăzii la rețelele de transport local. De asemenea, leful administrației județene a spus că în documentația tehnică se vor regăsi lucrări hidrotehnice, cum ar fi lucrări de protecție ale albiilor, amenajarea torenților, lucrări de consolidare a versanților, lucrări de drenaj, echiparea cu utilități, respectiv iluminat, alimentare cu energie electrică și apă, canalizare, telefonie, elemente de monitorizare și semnalizări și marcaje.

Gheorghe Flutur consideră că acesta este încă un pas important pentru construcția viitoarei Autostrăzi A7, de la București la Siret. El a amintit că în urmă cu două săptămâni a fost emis Certificatul de Urbanism și pentru tronsonul de la Suceava la Siret, pe o lungime de 62,8 kilometri.

Președintele Gheorghe Flutur a solicitat CNAIR şi proiectanților ca documentațiile de urbanism şi exproprierile pentru tronsoanele Pașcani – Suceava și Suceava – Siret să se facă în regim de autostradă pe toată lungimea lor, oferind ca argumente faptul că traficul va creşte foarte mult prin modernizarea punctului de trecere a frontierei Siret şi prin deschiderea altor patru puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. El a mai solicitat conducerii CNAIR urgentarea elaborării documentațiilor pentru cele două tronsoane în regim de autostradă, cu finanțarea atât a proiectelor, cât şi a execuției din fonduri europene.