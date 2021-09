Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, astăzi, contractul pentru încredințarea lucrărilor de proiectare și realizarea studiului de fezabilitate la centura ocolitoare a orașului Gura Humorului. Gheorghe Flutur a spus că șoseaua de centură a acestui oraș va avea o lungime de 8,7 kilometri și va fi parte a șoselei rapide „Șoseaua Nordului”. „Această centură se va proiecta la regim de drum rapid cu două benzi pe sens. Întreaga platforma a drumului are o lățime de 21 de metri, carosabilul este de 14 metri, iar separatorul de sens are doi metri. Avem în vedere intersecția cu DN 17 în giratoriul de la Păltinoasa și următoarea intersecție dincolo de orașul Gura Humorului, spre Frasin, din nou întâlnirea cu DN 17. De asemenea, vor mai fi două intersecții cu drumurile județene care duc la Valea Moldovei și la Voroneț”, a explicat Gheorghe Flutur.

El a mai spus că pe traseul șoselei de centură vor fi construite două viaducte de coastă, unul de 1.750 de metri și unul de 980 de metri. „De asemenea, avem patru viaducte prevăzute pentru intersecții pentru acces noduri de coborâre de pe această șosea rapidă”, a mai precizat șeful administrației județene. Gheorghe Flutur a precizat că termenul de execuție a studiului de fezabilitate este de 10 luni, până în iunie 2022. „Noi dorim să finalizăm acest studiu pentru că vrem să începem pe bani europeni și să construim această centură ocolitoare care este absolut necesară. Se observă că în sezonul estival și nu numai, cel mai mare blocaj în județul Suceava este în zona Gura Humorului. Ori scoaterea traficului în afara orașului înseamnă fluidizarea spre zonele turistice. Intenția noastră este să facem aceleași proceduri și pentru celelalte centuri ocolitoare, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Fălticeni, pentru că ne dă voie legislația. Este Ordonanța Guvernului 101/2020 care dă posibilitatea Consiliilor Județene și primăriilor să-și facă unități de implementare a acestor proiecte. Finanțarea va fi din bani europeni și este parte din această șosea rapidă a nordului care leagă Suceava de Vatra Dornei, Dej, Satu Mare. Important este că am demarat aceste proceduri și aștept cu nerăbdare studiul de fezabilitate să putem scoate la licitație lucrarea propriu-zisă”, a încheiat Gheorghe Flutur.