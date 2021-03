Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a cerut astăzi, din nou, premierului Florin Cîțu și Ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, să includă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) întregul traseu al autostrăzii A7, de la Ploiești până la Siret și nu doar până la Pașcani, cum a apărut în spațiul public în ultima perioadă.

„Sunt multe argumente privind necesitatea construirii acestei autostrăzi A7 până în vama Siret. Am în vedere în primul rând PIB-ul scăzut al județelor Suceava și Botoșani, apoi migrația excesivă a forței de muncă, aglomerarea pe E85/DN2, sectorul Pașcani-Siret”, a spus Flutur. El a arătat că prin Vama Siret trec anual 700.000 de autovehicule, din care 100.000 sunt tiruri. „Chiar dacă guvernele PSD au demarat studii de fezabilitate doar pe ruta Ploiești – Pașcani, de un an de zile se lucrează la studii de fezabilitate pentru Pașcani-Suceava-Siret, 101 km, și se lucrează în ritm intens, noi, administrațiile locale alocând tot sprijinul acolo și când este nevoie”, a declarat șeful administrației județene. El consideră că ar fi profund nedrept și discriminatoriu ca în PNRR să fie inclusă doar porțiunea de A7 până la Pașcani.

„Cu privire la necesitatea realizării autostrăzii A7 până la Siret am depus memorii atât la Premier cât și la Ministrul Fondurilor Europene, lucru pe care l-au făcut și mai mulți parlamentari, astfel încât sper ca vocea noastră să fie auzită. Redresare și Reziliență înseamnă programe și pentru județele Suceava și Botoșani”, a încheiat Gheorghe Flutur.