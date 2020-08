Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a solicitat ministrului agriculturii, Adrian Oros, găsirea unor soluții pentru asigurarea fondurilor necesare promovării produselor bio și tradiționale din județul Suceava pe piețele externe. Adrian Oros a efectuat o vizită în județul Suceava, având discuții cu autoritățile județene dar și cu fermierii din mai multe zone ale județului, printre care Vatra Dornei, Gura Humorului și Moara. „În cadrul vizitei am discutat despre promovarea produselor bio și tradiționale în Europa. Fermierii și procesatorii, cum sunt cei de la Vatra Dornei de exemplu, nu au bani pentru reclamă în Germania, Franța, Italia. Și va trebui să îi sprijinim sub o formă sau alta, să le facem reclamă din bani europeni sau din bani naționali pentru a ține pasul cu concurența”, a declarat Gheorghe Flutur.

Pe de altă parte, el a spus că a discutat cu ministrul agriculturii și despre alte programe care ar putea fi implementate în județul Suceava pentru a veni în sprijinul agricultorilor și fermierilor, dar și a crescătorilor de albine. „Am discutat probleme legate de apicultură, de încurajarea plantării perdelelor de protecție de salcâm ca bază meliferă, de tei și alte specii. Ne interesează foarte mult din punctul de vedere al agriculturii județul Suceava. Am discutat despre finanțare, de piețe, de silozuri, dar și despre posibilitatea încheierii unui acord cu Ucraina să putem aduce forță de muncă de la Cernăuți, care să lucreze și la noi. Adică atunci când îți pleacă oamenii în Italia la lucru și rămâi în plină vară și nu are cine să îți lucreze în ferma ta sau într-o întreprindere oarecare, să avem un acord între țări să putem aduce forță de muncă de la vecinii noștri. Sunt câteva din temele pe care le-am discutat și eu mă bucur că au răspuns prompt membrii ai Guvernului, ministrul Oros în primul rând. Mă bucur că au fost mulți fermieri, medici veterinari, primari, procesatori. Am avut întruniri și la Vatra Dornei, unde s-au vizitat două ferme de vaci, dar și o fabrică de cașcaval la Gura Humorului. Am avut discuții cu medicii veterinari și s-a rezolvat o problemă a contractelor de concesiune, pentru că nu erau plătiți de foarte mult timp medicii. Am avut întâlniri și la Moara, pe zona vegetală, unde de asemenea i s-au adus la cunoștință probleme și soluții ministrului agriculturii”, a încheiat Gheorghe Flutur.