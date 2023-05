Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, astăzi, stadiul lucrărilor de modernizare a drumului Panaci – Bilbor, care face legătura cu județul Harghita, el precizând că acesta este „cea mai spectaculoasă lucrare” a administrației județene aflată în derulare. „Aici avem cea mai spectaculoasă lucrare a Consiliului Județean Suceava, o lucrare pentru un drum în serpentine de 3,6 kilometri. Practic este ultima porțiune de drum pe care mai trebuie să o modernizăm spre Harghita. Noi am făcut 28 de kilometri de pe Valea Bistriței, prin Panaci – Glodu și acum avem serpentinele. Este un proiect complex pentru că sunt peste 40.000 de metri cubi de rocă care trebuie excavată, sunt șase serpentine și sunt circa 2,5 kilometri de ziduri de sprijin. Și unele ziduri au peste 20 de metri înălțime. Cele șase serpentine necesită o tehnologie și o muncă aparte. Aici se pun niște membrane de geogrilă cu o încărcătură specială de piatră concasată cu stabilizarea terenului. Sunt șanțuri, drenuri, podețe laterale și sus cei din Harghita au venit și ei cu modernizarea acestui drum. Ce e bine să știe județul Suceava că atât ne mai lipsește să facem o legătură spectaculoasă cu Ardealul, la Bilbor, spre Toplița. Aici sunt mai puțin de 30 de kilometri până la Toplița și dacă ne gândim la drumul dornenilor, a sucevenilor spre Târgu Mureș, spre Cluj, spre Brașov, spre București aceasta este varianta cea mai scurtă, despre care zic eu că în maxim doi ani va fi finalizată. Proiectul e pe trei ani de zile. Un an și ceva s-a scurt dar se lucrează la pregătirea materialului și e o lucrare foarte complexă în momentul de față, mai ales că o perioadă scurtă din an se poate lucra aici, vremea fiind nefavorabilă. Aici a fost zăpadă până în luna aprilie”, a declarat Gheorghe Flutur.