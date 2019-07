Astăzi, în ultima zi a celei de-a III-a ediții a Programului Ștefanian, peste 500 de pelerini au mers pe jos la Mănăstirea Putna, unde au asistat la Sfînta Liturghie. În fruntea coloanei se aflau patru călăreți. Printre pelerini s-au numărat inițiatorul Programului Ștefanian, președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, precum și mai mulți primari liberali. „Sunt bucuros că sunt cu foarte mulți bucovineni aici, îmbrăcați în straie populare. Avem de parcurs ceva drum pe jos. E ceva frumos, pentru că îmbinăm pelerinajul spre Putna cu straiul popular și cu participarea la slujba de astăzi, dedicată marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Pelerinajul face parte din Programul Ștefanian, inițiat de mine cu câțiva ani în urmă și mă bucur că prinde contur. Programul Ștefanian a început pe 24 iunie, de Sânziene, cu slujba de pomenire a domnitorilor Moldovei în capela Cetății de Scaun a Sucevei. De asemenea, am avut și alte acțiuni la ctitoriile lui Ștefan cel Mare, iar astăzi nu se putea să fim în altă parte decât la poarta Putnei pentru a aduce un omagiu și a depune o coroană de flori celui care a însemnat cel mai mult pentru țara noastră, pentru Moldova și pentru ținutul Bucovinei”, a declarat Gheorghe Flutur.

Participanții erau îmbrăcați în costume populare și purtau steaguri tricolore, iar pe traseu au interpretat cîntece religioase. Președintele Flutur a spus despre pelerinajul de la Putna că reprezintă „o formă de omagiere și respect pentru înaintașii noștri”. La Mănăstire, pelerinii au fost întîmpinați de starețul Velnic Melchisedec și de buciumași. Șeful administrației județene a sărutat icoana domnitorului Ștefan pe care starețul o ținea în brațe. După ce i-a întâmpinat pe pelerini, starețul Velnic Melchisedec a amintit de scrierile cronicarului Matteo Muriano despre Ștefan cel Mare. „Un cronicar străin, Matteo Muriano avea să scrie despre el că este mult iubit de supușii săi, veșnic treaz și darnic. Așa l-a caracterizat Matteo Muriano cu aproape doi ani înainte de trecerea sa la cele veșnice. Și accentuez: mult iubit de supușii săi, veșnic treaz și darnic. Ceea ce ați făcut dumneavoastră, astăzi, nu este altceva decât că ați intrat în dragostea și în iubirea lui. Ați intrat în dragostea și dărnicia lui. Ați dăruit din timpul dumneavoastră și ați venit cu drag la mormântul Sfântului Ștefan. De aceea ne bucurăm, vă spunem bun venit și vă pofitm să participați la aleasa sărbătoare închinată Sfântului Ștefan, la sorocul celor 515 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Bine ați venit!”, le-a transmis Velnic Melchisedec pelerinilor veniți la mănăstirea Putna.