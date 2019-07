Astăzi, în ultima zi a celei de-a III-a ediții a Programului Ștefanian, peste 500 de pelerini au mers pe jos la Mănăstirea Putna, unde au asistat la Sfînta Liturghie. În fruntea coloanei se aflau patru călăreți. Printre pelerini s-au numărat inițiatorul Programului Ștefanian, președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, precum și mai mulți primari liberali.

Participanții erau îmbrăcați în costume populare și purtau steaguri tricolore, iar pe traseu au interpretat cîntece religioase. Președintele Flutur a spus despre pelerinajul de la Putna că reprezintă „o formă de omagiere și respect pentru înaintașii noștri”. La Mănăstire, pelerinii au fost întîmpinați de starețul Velnic Melchisedec și de buciumași. Șeful administrației județene a sărutat icoana domnitorului Ștefan pe care starețul o ținea în brațe.