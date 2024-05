Candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, liderul liberalilor suceveni Gheorghe Flutur și primarul din Marginea, Gheorghe Lazar au verificat stadiul lucrărilor la mai multe proiecte de investiții aflate în derulare în această comună. Gheorghe Flutur a făcut referire în primul rând la marele proiect cu fonduri europene pentru construcția de rețele de apă și canalizare și a unei stații de epurare în Marginea, o investiție de 55 de milioane de euro.

„Suntem la Marginea cu primarul Gheorghe Lazăr la stația de epurare a unei investiții uriașe în această comună. O investiție care ajunge la 55 de milioane de euro și numai stația de epurare este 6 milioane de euro. Diferența de 49 de milioane de euro reprezintă rețeaua de apă și canal. Se vor construi 67 de kilometri de rețele și vor fi branșați circa 10.000 de locuitori de aici din comuna Marginea. O investiție mult așteptată pe un Program Operațional de Infrastructură Mare, unde Consiliul Județean Suceava și ACET au fost implicați în demararea acestui mare proiect. E o investiție care se adaugă la investiția pe gaz metan de alte 9 milioane de euro. Apoi aici mai sunt investiții în școli, în drumuri, poduri și un căminul cultural modern. Marginea este o localitate campion cu peste 75 de milioane de euro în următorii ani. Unele lucrări sunt făcute, unele sunt în curs. La toate astea modernizarea drumurilor, sensuri giratorii sunt priorități pentru primarul Gheorghe Lazăr”, a transmis Gheorghe Flutur.