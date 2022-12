Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține că proiectul de modernizare a tronsoanelor de drum Suceava – Dolhasca și Suceava – Dărmănești, de pe axa rutieră strategică Suceava – Iași, va fi terminat în termen de un an de la reluarea lucrărilor. Șantierul a fost abandonat, iar câștigătorul licitației organizate de către administrația județeană încă nu a fost desemnat. La licitație au participat patru consorții de firme. Președintele Flutur a declarat, la Radio Top: „Întârzierile în proiectul axei strategice au fost determinate de faptul că au trebuit respectate procedurile. Aștept să se rezolve licitația. M-aș bucura să înceapă cât mai repede lucrările și într-un an de la demararea lor totul va fi gata. S-ar putea începe chiar și în februarie, fiindcă anumite lucrări se pot efectua și când e foarte frig. Este mare grabă cu proiectul de modernizare a axei rutiere Dolhasca – Suceava – Dărmănești pe fonduri europene, pentru că am un amar în suflet”. Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a afirmat că 2022 a fost un an record în privința reabilitării drumurilor județene. El a menționat că au fost refăcute drumurile Fălticeni – Liteni, prin Hîrtop, Mălini – Slatina, Câmpulung – Rarău, prin Izvorul Alb, Grădinița – Coșna, Siret – Frătăuți, spre Vicovu de Sus, Rădăuți – Frătăuți, către Bilca și drumul de la Pleșa, peste Obcina Mare.