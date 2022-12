Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că anul acesta județul Suceava atinge cifra de 500.000 de turiști, un nou record. Gheorghe Flutur a spus că așa cum la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava se va înregistra un nou record, cu 730.000 de pasageri, „cred că și în domeniul turismului vom înregistra un record, ceea ce este un semn bun pentru județul Suceava”. „Consiliul Județean Suceava a promovat în cursul acestui an o serie de proiecte pentru dezvoltarea turismului, cum ar fi cele pentru promovarea rutelor culturale, a satelor tradiționale și a bisericilor din lemn”, a precizat Flutur. El a arătat că două proiecte extrem de importante care au fost depuse la finanțare pe fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt cele pentru amenajarea a două trasee mari de piste de biciclete. „Un proiect, de 190 de kilometri care merge pe Via Transilvanica din granița cu Ucraina, unde noi avem circa 17 milioane de euro partea noastră și așteptăm aprobarea, pentru că acum suntem în evaluare. Și mai este un proiect pentru 55 kilometri de piste de biciclete, cu o valoare de 4,5 milioane de euro pentru județul nostru, care leagă orașul Suceava de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou spre Dragomirna, Pătrăuți, Adâncata, Hănțești și pleacă spre județele Botoșani și Iași.

Pentru anul viitor, unul dintre obiectivele CJ Suceava este finalizarea procedurilor pentru înființarea Organizației de Management al Destinației Bucovina, una dintre cele opt astfel de organizații care se vor înființa la nivel național”, a spus Gheorghe Flutur.