Primele rezultate ale exit-pollului efectuat de Curs-Avangarde pentru ora 19:00 pentru alegerile europarlamentare au fost primite cu entuziasm la sediul PNL Suceava. Rezultatele au fost așteptate la sediul județean al PNL Suceava de liderul organizației, Gheorghe Flutur, de viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi și vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc.

Gheorghe Flutur a ținut să declare că după primele rezultate că „drumul spre guvernare al dreptei românești începe de astăzi”. Flutur a arătat că asta nu înseamnă că dreapta va prelua guvernarea „de mâine”, însă semnalul românilor a fost unul cât se poate de clar. „Dacă ne uităm la ecuația politică asta arată. Vom vedea mai departe despre ce este vorba. Dar când câștigi un loc fruntaș înseamnă că-ți crește responsabilitatea. Înseamnă drumul spre guvernare. Nu am spus de mâine. Am spus că începe drumul spre guvernare. Vom vedea când. Gândiți-vă că sunt patru rânduri de alegeri. Dar acum semnalul populației acum este dat. Vom avea și alegeri prezidențiale și locale și parlamentare. Vom vedea când se va întâmpla. Important este că populația a reacționat pozitiv la ceea ce vrea să facă PNL și noi trebuie să ne pregătim ca oameni responsabili”, a spus Flutur.

El a declarat că PNL trebuie să aibă răbdare până la anunțarea rezultatelor finale. „Din punctul meu de vedere mobilizarea la vot a avut două componente. Una era legată de schimbarea socialiștilor de la putere, care începe acum și va dura, dar e o tendință care se simte. Și a doua este consolidarea de drept și apărarea independenței justiției. Dacă vorbim de procentul surprinzător de mare de participare la vot asta arată voința populației majoritare din România pentru drumul european și pentru ca România să rămână în Uniunea Europeană și să se consolideze. Rezultatele au fost o palmă zdravănă dată celor din PSD care prin tot ceea ce au făcut, sau mai bine zis nu au făcut, au încercat să ne scoată din Uniunea Europeană. Important este acest semnal de mobilizare. Ați văzut, o mobilizare uriașă a marilor orașe. O mobilizare uriașă a Diasporei. Și din nou PSD a rămas repetent la capitolul Diapsoră, bătându-și joc de sute de mii de români care au stat ore întregi la coadă. Poate că unii dintre nou am că în 10 august 2018 faptul că PSD i-a gazat pe cei din Diasporă a fost un accident. Nu a fost. Astăzi au încercat să-i țină la coadă să-i învețe minte să nu mai voteze. Ori democrația costă. Și eu sunt convins că semnalul este de prăbușire a socialiștilor populiști din România, care au încercat doar prin măsuri populiste să supraviețuiască, dar în România costă foarte mult aceste gesturi”, a declarat Flutur.

El a subliniat că principalul motiv pentru procentele mare de prezență la vot în județul Suceava, atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendum, au fost „pesediștii”. „Atât de tare au enervat populația și în special o parte din populație care a fost ignorată și păcălită și în 2016, că acum nu s-au mai lăsat păcăliți. Deci oamenii s-au trezit și au spus că nu mai merge”, a declarat Gheorghe Flutur.