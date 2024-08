Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, astăzi, stadiul lucrărilor de modernizare a tronsonului de drum județean de la Brodina la Brodina de Jos. Gheorghe Flutur a spus că tronsonul modernizat are o lungime de 5,7 kilometri, valoarea proiectului finanțat de Consiliul Județean Suceava fiind de peste 5 milioane de euro. Flutur a spus că pe acest tronson se va turna un strat de uzură din beton cu o grosime de 20 de centimetri, iar proiectul presupune și 11 podețe, 3 poduri noi, unul de 16 m și două de 30 de metri, 34 de intrări în curți și amenajarea a 16 drumuri laterale. „Este o investiție a Consiliului Județean Suceava de peste 5 milioane de euro, un drum care face legătura Valea Brodinei cu Moldovița. O investiție extrem extrem de importantă și dacă îmi amintesc, am venit de la Falcău cu modernizarea drumurilor și acum ajungem pe Valea Brodinei. Este o lucrare care ne va ajuta să facem circuitul deschis către Moldovița”, a declarat Flutur. El a mai precizat că CJ Suceava a modernizat și drumul dinspre Argel. „Am făcut un pod la Argel și mai sunt 8,5 kilometri de asfaltat prin pădure pentru a lega Valea Moldoviței de Valea Brodinei, de frontiera cu Ucraina. Asta va fi o investiție și turistică și economică extrem de importantă. Mă bucur că populația din zona de munte așteaptă bucuroasă această investiție și va avea parte de un drum modernizat care să țină multă vreme de aici încolo”, a mai spus președintele Consiliului Județean Suceava.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating