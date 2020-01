Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, anunță ncepând din luna martie, noi facilități pentru pasagerii Aeroportului ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

”Astfel, în baza unui acord semnat între companiile TAROM și Turkish Airlines, clienții companiei Turkish Airlines vor putea rezerva bilete pe ruta Suceava – București/București-Suceava de pe site-ul companiei TAROM și, în același timp, clienții TAROM vor putea rezerva bilete pentru zborurile operate de Turkish Airlines din Istanbul către orașele Antalya, Ankara, Bodrum și Izmir. O veste bună pentru pasagerii care călătoresc pe aceste rute. Vestea este îmbucurătoare pentru Aeroportul Suceava, care va avea astfel o conexiune spre un hub din afara țării”, a declarat Flutur.