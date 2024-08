Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi, în deschiderea evenimentului „Jocul pe toloacă” de la Todirești că se pregătește să lanseze un CD care va conține 60 de minute cu strigături din Bucovina. Gheorghe Flutur a ținut să facă o serie de precizări legate de momentul de acum un an de la festivalul Întâlniri Bucovinene de la Câmpulung Moldovenesc, atunci când a strigat străgătura „Oacaca”.

„La Câmpulung, la Întâlniri Bucovinene era cald și atunci eu am strigat o strigătură veche de pe valea Solonețului: Vai de mine mor de cald, n-am o baltă să mă scald. Este una lângă noi, și-i plină de broaște moi. M-aș băga și m-aș scălda, dar mă tem că m-oi neca, oacaca. Celebrul care l-au folosit în campanie. Oameni buni. Poate că îi ajutați și pe cei care nu înțeleg aceste satire de la țară. cine numai le ia în râs nu are de câștigat. Și pentru că am vorbit despre asta, pregătesc să lansez CD-ul de strigături din Bucovina, de 60 de minute. Și dacă țineți mine anul trecut și acum doi ani la Cacica începeam noi foarte frumos: Bătuciți pământul tare și strochiți-l cu sudoare. Colbul să nu se ridice, hai asudă măi voinice”, a spus Gheorghe Flutur.