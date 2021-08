Preşedintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunță semnarea Certificatului de urbanism pentru sectorul de autostradă Suceava-Siret, 62,8 de kilometric. Gheorghe Flutur e explicat că pentru acest document există avizul din partea tuturor unităților adminitrative sucevene care vor fi traversate de autostrada A7.

Șeful administrației județene a solicitat conducerii CNAIR, la începutul lunii august, să continue demersurile pentru ca tronsonul A7 dintre Pașcani și Suceava să fie construit în totatlitate la profil de autostradă. Demersul a fost făcut după ce în urma ultimelor discutii avute de Gheorghe Flutur cu directorul general al CNAIR, Mariana Ionita, aceasta l-a informat ca proiectantii tronsoanelor Pascani – Suceava si Suceava- Siret ale autostrazii A7 au supus aprobarii in cadrul Consiliului Tehnico – Economic al CNAIR din data de 23.07.2021 Studiul si Raportul Alternativelor de Traseu, cu urmatoarele specificatii: Tronsonul Pascani – Suceava, cu profil de de autostrada și Tronsonul Suceava – Siret, cu profil de autostrada pe sectorul cuprins intre Suceava si intersectia cu DN 2H si regim de drum expres pentru sectorul cuprins intre DN 2H si punctul de trecere a frontierei Siret.

Gheorghe Flutur a solicitat CNAIR si proiectantilor ca documentatiile de urbanism si exproprierile pentru cele doua tronsoane sa se faca in regim de autostrada pe toata lungimea lor, oferind ca argumente faptul ca traficul va creste foarte mult prin modernizarea punctului de trecere a frontierei Siret si prin deschiderea altor patru puncte de trecere a frontierei cu Ucraina.