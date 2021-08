Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că operatorul aerian Ryanair va adăuga o nouă destinație în portofoliul său de zboruri directe operate de la Suceava. Astfel, începând din sezonul de iarnă 2021-2022, în zilele de luni și vineri, Ryanair va introduce două zboruri săptămânale către Bruxelles Charleroi. Gheorghe Flutur a arătat că acest aeroport se află la 62 de kilometri de capitala Belgiei și va facilita accesul pasagerilor atât din Belgia, cât și din țări precum Franța și Luxembourg. Gheorghe Flutur a subliniat că Aeroportul Internațional “Ștefan cel Mare“ Suceava va deservi patru zboruri pe săptămână de la Suceava spre Belgia, două către Aeroportul Bruxelles Zaventem, și două către Aeroportul Bruxelles Charleroi.

În momentul de față compania Tui Fly operează un zbor de pe Aeroportul Suceava către Bruxelles în zilele de luni și de vineri.

Luni, aeronava decolează de la Bruxelles la ora 6:20 și aterizează la Suceava la 10:05, iar apoi decolează de la Suceava la ora 10:40 și aterizează la Bruxelles la 12:45. În zilele de vineri, decolarea de la Bruxelles este fi la 6:00, cu aterizare la Suceava la 9:45, iar zborul retur pleacă de la Suceava la 10:20, cu aterizare la Bruxelles la 12:15. Toate orele sunt ore locale.