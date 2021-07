La Conferința de alegeri pentru conducerea Organizației Județene Suceava a PNL, președintele Gheorghe Flutur a declarat că administrația locală liberală conduce peste 70% din populația județului. El a amintit că la ultimele alegeri locale PNL Suceava a obținut 52% la votul politic și, de aceea, deține majoritatea în Consiliul Județean. Președintele Flutur a mai spus că administrația liberală suceveană a realizat investiții în valoare de 2 miliarde de euro, printre altele, la Spitalul Județean, la Aeroport și în sistemele de apă și canalizare, și că a dezvoltat brandul Bucovina. El a militat pentru continuarea modernizării județului și pentru construirea autostrăzilor A7 și A8. Totodată, Gheorghe Flutur a făcut apel la unitate în PNL în parteneriat cu președintele Klaus Iohannis. În același timp, el le-a transmis participanților la conferință să plece „cu vînt în pînze” de la una dintre filialele fanion ale PNL.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating