Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, este de părere că președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, ar fi de preferat în locul lui Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a declarat, la Radio Top: „Gheorghe Flutur este un bun comunicator, un bun politician. Gheorghe Flutur este unul dintre cei mai vizibili oameni ai PNL în momentul de față și nu putem pune semn de egalitate între el și Florin Cîțu. Dacă ar fi ca mâine să stabilim cu ochii închiși în două secunde care dintre Flutur și Cîțu e mai bun comunicator, care dintre ei e mai bun să fie premier al României, nu am sta pe gânduri”. Pe de altă parte, Dan Ioan Cușnir l-a criticat pe Gheorghe Flutur ca administrator, spunând că în mandatul trecut nu a făcut nimic în calitatea sa de președinte al Consiliului Județean Suceava. În calitate de prim-vicepreședinte al PNL la nivel național, Gheorghe Flutur face parte din echipa de negociere cu PSD pentru formarea guvernului.

