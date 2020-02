Replică dură a președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, către liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan, pe tema aducerii unui elicopter SMURD în județul Suceava. Asta după ce Stan a minimalizat într-o declarație de presă aportul liderului liberal la aducerea elicopterului arătând că elicopterul a fost alocat de guvernarea social democrată. Vă prezentăm integral replica președintelui Gheorgeh Flutur.

”În ultima perioadă asistăm la derapaje din ce în ce mai dese ale domnul Ioan Stan, care, cu ipocrizie, aduce în spațiul public minciuni grosolane, în loc să încerce să facă ceva pentru acest județ, un județ pe care PSD-ul l-a blocat, pur și simplu.

Ultima intoxicare marca Ion Stan este în legătură cu alocarea unui elicopter SMURD județului Suceava.

Solicitările mele repetate adresate Guvernului, dar mai ales recentul răspuns primit de la Guvern, semnat de Raed Arafat, arată cât se poate de clar preocuparea mea pentru ca județul Suceava să primească un elicopter SMURD în zona de munte.

Este o preocupare pe care am avut-o chiar din primul an al acestui mandat și acum, în sfârșit, după ce recent am avut o discuție și cu Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, am primit asigurări că județul Suceava va primi un elicopter SMURD.

Apoi, chiar Raed Arafat ne trimite un răspuns prin care este contrazis Ioan Stan. De exemplu, propunerea ca municipiul Câmpulung Moldovenesc să fie punct de operare aeromedicală vine chiar din partea domnului Arafat, pe care Ioan Stan îl invocă într-un comunicat de presă.

Nu mă aștept ca domnul Ioan Stan să aprecieze inițiativele mele și ale liberalilor, dar este de bun simț să înceteze cu ipocrizia, să înceteze a mai minți populația. Lumea știe foarte bine cum stau lucrurile, se știe că guvernarea PSD a blocat efectiv județul Suceava.

Și atunci, poate că, în aceeași notă de ipocrizie pe care o manifestați în ultima perioada, veți spune, Domnule Stan, că și blocarea proiectului pe apă-canal de 240 milioane euro, neplata de lucrări efectuate la centura Sucevei, restanțele la plata concediilor medicale, gaura de 30 milioane de Euro în plata proiectelor PNDL, tergiversarea realizării conductei de gaz metan până la Vatra Dornei, sunt, și acestea, ficțiuni?

Acestea sunt doar câteva exemple de blocaje grave, de lucruri nerealizate de guvernarea PSD, pe care noi trebuie să le rezolvam. Și le vom rezolva! Ion Stan ar putea, cel puțin, să nu mai intoxice populația cu minciuni”.