Președintele Consiliului Județean Suceava a declarat că după restaurare, cazinoul din Vatra Dornei va fi un adevărat magnet pentru turiști, dar în același timp va putea găzdui și reuniuni de șefi de state. Gheorghe Flutur a vizitat astăzi cazinoul din Vatra Dornei, el precizând că lucrările sunt aproape de finalizare. „Mă bucur că sunt la acest edificiu care face cinste mare Bucovinei, Cazinoul Băilor de la Vatra Dornei, împreună cu managerul de proiect din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, inginerul Ciprian Muscă, primarul Ilie Boncheș, domnul viceprimar Marius Rîpan și consilierul județean, profesorul Cioată. Dacă dau timpul înapoi, 2019 este anul când s-a aprobat proiectul și s-au început lucrările pentru modernizare, sau mai exact pentru salvarea cazinoului de la Vatra Dornei. Un proiect de peste 5 milioane de euro. Eu mă bucur că parteneriatul dintre Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Consiliul Județean Suceava prinde contur, în multe edificii, dar sunt bucuros că și aici la Vatra Dornei prinde contur. Era o obligație a noastră să salvăm această capodoperă care mulți ani a fost lăsată în paragină și am reparat cumva noi greșelile făcute în ultimii 50, 80 de ani când acest cazinou a fost lăsat uitării. Acum devine o ctitorie de referință pentru Bucovina. Sunt convins că aici vor fi foarte multe evenimente culturale de înaltă ținută. Și vă rog să mă credeți, am curajul să o spun, evenimente care să găzduiască șefi de state, să promoveze Bucovina și România și să arătăm că și în această parte de țară sunt capodopere care merită vizitate. Vatra Dornei câștigă enorm din salvarea cazinoului care va redeveni un magnet în atragerea turiștilor. În poza arhitecturii din vatra Dornei este din nou cazinoul care strălucește”, a transmis Gheorghe Flutur.

La rândul său, managerul proiectului prin care a fost reabilitat cazinoul, Ciprian Muscă, a ținut să precizeze că finalizarea lucrărilor reprezintă o reușită pentru întreg județul. „Asta deoarece este un proiect reprezentativ pentru județul Suceava și pentru regiunea de nord a României. Este o clădire a cărei reabilitare a început în 1998, a fost abandonată până în 2016, când s-au început lucrările de proiectare și în 2019 practic domnul primar a semnat ordinul de începere a lucrărilor și s-a emis autorizația de construcție. Și împreună am reușit să readucem această clădire emblematică pentru Bucovina la stadiul la care a fost inițial atunci când a fost proiectată în anul 1889, când a fost inaugurată și dată cetățenilor spre a fi folosită ca un spațiu de cultură și de promovare a culturii și artei din Bucovina. Eu ca și manager de proiect și ca cel care am trăit zi de zi aici cu constructorul și am avut emoție la fiecare perete desfăcut sau la fiecare ușă sau ornament pot să transmit un mesaj de mulțumire autorităților locale și județene pentru tot sprijinul pe care l-au acordat în această perioadă. Cel puțin vă spun sincer, domnul primar și la ora două noaptea dacă l-am sunat a răspuns la telefon și a doua zi la 7 era aici cu mine să mă ajute. La fel și domnul președinte, orice rugăminte am avut către domnia sa legată de lucrările de la Vatra Dornei a fost alături de mine. Eu le mulțumesc și sper ca această clădire emblematică va însemna foarte mult atât pentru Nordul țării, pentru Bucovina și pentru România. În definitiv sunt doar trei clădiri de acest fel în România, la Vatra Dornei, Sinaia și cea de la Constanța. Ne bucurăm că finalizăm lucrările înaintea celor din Constanța, cea de la Sinaia este reabilitată. Și așteptăm aici la Vatra Dornei multe reuniuni cu șefi de state, reuniuni de Guvern și de ce nu multe evenimente legate de Bucovina să aibă loc aici la Vatra Dornei și să fie promovată regiunea de Nord și Bucovina”, a spus Ciprian Muscă.