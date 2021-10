Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, vineri, la deschiderea anului la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Încă de la începutul discursului său, Gheorghe Flutur a subliniat faptul că este extrem de important să existe un parteneriat puternic între universitate și administrația județeană și locală. „În ultimii ani relațiile între Universitatea Ștefan cel Mare și administrația publică județeană și locală cred că au fost un exemplu. Și vreau să vă mulțumesc pentru mâna întinsă, pentru tot ce ați făcut și aș începe prin a aplauda și a mulțumi Universității Ștefan cel Mare Suceava pentru implicarea excepțională la nivel academic dar și pragmatic în lupta cu pandemia de Covid. Nu am să uit niciodată. Ați fost primii care v-ați pus la dispoziție priceperea, pregătirea, curajul, riscurile pentru a fi alături de noi în această luptă care din păcate a debutat aici la Suceava”, a spus Gheorghe Flutur. El a ținut să felicite Universitatea Suceava și pentru performanțele obținute în decursul timpului. „Suceava dar are deja o imagine de ștaif universitar care trebuie aplaudat. Faptul că dumneavoastră aveți un număr atât de mare de boboci arată atractivitatea universității dumneavoastră. M-am uitat și eu ce se întâmplă în alte centre universitare din țară. Și dumneavoastră nu că sunteți pe plus, dar aveți o creștere care arată că din ce în ce mai mult sunteți căutați și mă bucură acest lucru. Mai mult, parteneriatul acesta nu este un parteneriat de declarații politice la microfon, cel puțin cu administrația publică. Eu vreau să vă dau un exemplu concret în ceea ce mă privește în legătură cu universitatea și urmează al doilea. Nu știu câți dintre dumneavoastră profesori, studenți cu atât mai puțini, știți că primul corp acolo unde este rectoratul, acea clădire eu am semnat predarea ei de la Direcția Silvică la universitate, atunci când eram director. M-am uitat în documente și acel corp îl aveți pentru că am avut atunci curajul în acele demersuri. Era un centru de perfecționare al Direcției Silvice Suceava și l-am transferat către universitate când ne luptam să aducem silvicultura și aici la Suceava. E un lucru care va rămâne undeva în istoria acestei universități”, a declarat șeful administrației județene. El a adăugat că „a doua semnătură” importantă pentru universitatea va fi cea prin care va fi acordat terenul pentru Facultatea de Medicină de la Suceava, ceea ce se va întâmpla în scurt timp.

„Am fost cei care v-am întins o mână. Eu cred foarte mult în parteneriatul cu Spitalul Județean Suceava, pe care ne dorim să îl transformăm în spital clinic și asta nu se poate face decât așa. Și eu mă bucur că s-au găsit soluții. Zilele trecute ați parcurs și terenul în curtea spitalului nou, aici aproape de dumneavoastră, pentru a avea viitoarea facultate de medicină de care are atâta nevoie Suceava și împrejurimile. Și eu vă felicit domnule rector. Mă bucur că am putut să punem umărul. Pentru că și atunci când se elaborează și se susțin hotărârile de Guvern voi rămâne un îndârjit susținător al acestor obiective pentru Suceava. Cum a fost hotărârea de Guvern legată de campus și de cămin. Cea mai mare criză pe care o aveți este cea legată de locurile în cămine. Și mă aveți partener pentru a susține asta, cum mă aveți partener pentru cele două corpuri de spital în care să lucreze Facultatea de Medicină. Și mă refer la Spitalul de Pediatrie, o investiție de peste 120 de milioane de euro, care este în linie dreaptă și Spitalul de Boli infecțioase pentru că viața ne-a arătat că trebuie să avem corpuri separate de clădiri, mai ales acum în provocările noi legate de pandemie. Apoi pavilionul de oncologie. Terminăm foarte repede și heliportul de la Suceava, o să avem și un elicopter în dotare, în așa fel încât să închidem circuitul. Sunt finalizate și recepționăm zilele acestea apartamentele pentru medici. 30 de apartamente pentru a aduce medici, cadre universitare pentru a face împreună acest parteneriat să funcționeze și mai bine. Chiar dacă, să nu aveți impresia și o spun de la acest microfon, că avem în această competiție foarte mulți prieteni. Nu avem. Fiecare e egoist în felul lui și hegemonia universităților mari să nu ne facem că nu funcționeză. Funcționează. Uneori mai tare ca în politică”, a mai declarat Gheorghe Flutur. .

El a subliniat din nou faptul că este nevoie de un parteriat solid între administrație și universitate, pentru că „dacă nu o să ne ajutăm noi, cine o să ne ajute?”

„Tinerii aceștia îndată așteaptă un orizont. Eu ce pot să le spun? Că orizontul vine atât timp cât suntem în linie dreaptă cu Autostrada A7, care să lege Suceava de București și ăsta este visul meu, dar sunt convins că și al tinerilor și al dumneavoastră, pentru că asta înseamnă dezvoltare. Apoi Autostrada A8 care să lege Moldova de Transilvania și de Vestul Europei, dar și drumul rapid care să lege Suceava de Vatra Dornei, Dej spre Satu Mare. Sunt niște investiții care vor da o altă perspectivă Bucovinei și județului Suceava. În contextul acesta trebuie să discutăm și despre dezvoltarea universitară și ce veți face dumneavoastră. Pentru că dacă ne gândim astăzi că avioanele sunt pline doar cu forță de muncă pe care o exportăm în occident, cred că nu ăsta va fi viitorul. Va trebui să îi întoarcem să îi punem la treabă aici și e nevoie de inteligență, de creativitatea dumneavoastră a tinerilor. Este o criză foarte mare de ingineri, de proiectanți. Astăzi apelăm și vă rog să mă credeți că sunt mâhnit, la oameni din țară. Facem un pasaj subteran între spitalul vechi și cel nou. Nu avem specialiști în tuneluri, în viaducte, în construcții de autostrăzi. Construim centura ocolitoare de la Gura Humorului. Sunt niște provocări pe piață. Sunt licitații și nu vine nimeni pentru că nu avem specialiști în domeniul tehnic. Și eu cred că la aceste provocări trebuie să răspundă universitățile pentru pregătirea forței de muncă, pentru că PNRR e o provocare, bani sunt și va trebui să ne gândim să îi cheltuim inteligent pentru dezvoltare și pentru a apropia Moldova de Ardeal, care din păcate din punct de vedere economic suntem rămași în urmă”, a încheiat Gheorghe Flutur.