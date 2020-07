Preşedintele Consiliului Judeţean şi al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că liderul social democraţilor suceveni, senatorul Ioan Stan continuă „să fie penibil şi să se acopere de ridicol, zi de zi”. Gheorghe Flutur a spus că nu aşteaptă de la PSD aplauze pentru el sau pentru Guvernul PNL, însă crede că „trebuie să fii complet depășit din punct de vedere politic” pentru a critica Guvernul și administrația liberală că a alocat 15 milioane de lei Spitalului din Fălticeni, că au început lucrările la magistrala de gaz spre Vatra Dornei, că s-au aprobat deja indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea Vămii Siret, că s-a deblocat proiectul apă-canal care a zăcut ani de zile în sertarele guvernării PSD, că au început lucrările la drumurile județene de pe Axa strategică Suceava – Iași, blocată ca urmare a efectelor Ordonanței de Urgență 114, că a crescut de 10 ori numărul de pasageri pe Aeroportul International ,,Ștefan cel Mare Suceava”, că s-au modernizat peste 300 de km se drumuri județene în ultimii ani, că a crescut substanțial numărul de turiști în județul Suceava sau că s-au alocat fonduri pentru lucrările pe proiecte guvernamentale pentru toate localitățile, indiferent de culoarea politică a primarilor.

„Și atunci, decât să invocați <gura lumii>, mai bine să căutați răspunsuri pentru a explica sucevenilor de ce ați îndatorat județul nostru cu peste 80 milioane Euro pe proiectul marca PSD Utilități și Mediu, la care sucevenii plătesc rate și dobânzi enorme fără a beneficia de gaz metan, de ce ați prelungit la nesfârșit finalizarea șoselei de centură a Sucevei și multe altele de acest fel. Guvernarea pesedistă a blocat județul Suceava, iar voi ca filială județeană ce ați făcut? Nimic, decât să vă manifestați ca o improvizată unitate turistică de primire pe furiș, de nici ai voștri de la centru nu știau dacă sunt la Sucevița sau în Hunedoara”, a declarat preşedintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a adăugat că în ,,logica” ultimelor declaraţii ale social democraţilor, nu l-ar mira faptul că vădă critici din partea acesora și la adresa președintelui Klaus Iohannis care a reușit să obțină la recentele negocieri „o sumă incredibilă” pentru Romania, respectiv 80 miliarde de euro, „la care PSD nici nu putea să viseze, dat fiind credibilitatea voastră dezastroasă în Europa”.