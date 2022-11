Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis, astăzi, de Ziua Bucovinei, că despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi. La finalul ședinței festive de astăzi a Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a subliniat faptul că Bucovina trebuie promovată și iubită. „Vă adresez în continuare un îndemn și o încurajare să promovați și să iubiți Bucovina. Pentru că eu cred că vă întâlniți de fiecare dată cu această mândrie, cu această apreciere, uneori chiar și invidie despre Bucovina noastră dragă. Dar trebuie să luptăm pentru ea în fiecare zi. Și poate să vorbim mai mult despre Bucovina nu strică. O facem de ani de zile cu fel de fel de programe, dar să o faceți și dumneavoastră oriunde veți fi. Nimic nu este prea mult. Noi avem foarte multe evenimente, programe. Mă gândeam dacă nu ar trebui să adunăm cândva toți cei care au în numele lor brandul Bucovina, sau se numesc într-un fel sau altul legat de Bucovina pentru că și asta este o formă de apreciere. De la firme, societăți comerciale, ONG, organisme de mass media, care au avut curajul să promoveze prin numele lor Bucovina”, a declarat Flutur. El a arătat că foarte mult timp despre Bucovina s-a vorbit în șoaptă.

„Despre Bucovina mulți ani de zile s-a vorbit în șoaptă, parcă era așa un fel de ilegalitate. Parcă supărăm pe cineva. Eu o spun astăzi aici că încă sunt nemulțumit că atunci când se vorbește despre meteo și eu apreciez foarte mult provinciile istorice, dar dacă se vorbește despre Maramureș, Crișana și Banat și nu se vorbește de Bucovina mie mi se pare o nedreptate pentru că tot provincie istorică este și Bucovina. Chiar dacă Sudul Bucovinei este în România. Dar cred că trebuie să facem mai mult pentru a se vorbi de Bucovina inclusiv la meteo”, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava.

Ședința festivă de astăzi organizată cu prilejul Zilei Bucovinei s-a desfășurat în prezența mai multor invitați, printre care primarul Sucevei, Ion Lungu, ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, deputații Ioan Balan, Bogdan Gheorghiu și Angelica Fădor, prefectul Alexandru Moldovan, subprefectul Cristian Șologon, subsecretarul de stat Doina Iacoban, consulul Republicii Coreea la Rădăuți, Dumitru Mihalescul și a mai multor reprezentanți ai instituțiilor din județ.