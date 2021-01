Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, de Ziua Culturii Naţionale că îşi exprimă întreaga apreciere pentru toţi oamenii de cultură şi de artă din România şi întreaga sa recunoştinţă pentru înaintaşi. Gheorghe Flutur a fost prezent la vernisajul expoziţiei „Personalități ale Culturii Naționale – Ciprian Porumbescu, Lucian Blaga, Alexandru Mateevici”. De precizat că CJ Suceava și Muzeul Național al Bucovinei au marcat Ziua Culturii Naţionale prin acest eveniment organizat în colaborare cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul Național de Literatură ”Mihail Kogălniceanu” din Chișinău. Vernisajul a avut loc simultan la Suceava, Alba Iulia şi Chişinău.

„Salut oamenii de artă, oamenii de cultură. Apreciere, recunoştinţă pentru toţi oamenii de cultură şi de artă din România. Şi recunoştinţă pentru înaintaşi. Sunt emoţionat şi foarte bucuros că putem vorbi de aici din Suceava despre înaintaşi, despre embleme, despre Ciprian Porumbescu, Lucian Blaga şi Alexandru Mateevici. Acum doi ani, am avut un program cu cei de la Chişinău şi cei din Alba Iulia, când celebram Centenarul Marii Uniri şi erau tot cele trei provincii protagoniste. Sunt bucuros că astăzi putem să deschidem această expoziţie, ca un liant dacă vreţi, pentru unirea provinciilor. Şi cuvântul ăsta de unitate în cultură cred că face bine şi mai mult decât oricând acum, pe aceste vremuri”, a declarat Flutur. El a subliniat faptul că România are şi în momentul de faţă România are şi în momentul de faţă valori extraordinare care trebuie preţuite „şi cred eu că nimic nu e prea mult să facem pentru ei”.

„Au trecut 11 ani de când prin lege s-a hotărât ca data de 15 ianuarie să fie Ziua Culturii Naţionale. Mă gândeam. A fost legată de Eminescu. Şi poate nu întâmplător că se inaugurează această expoziţie de aici de la Suceava. Pentru că şi Ciprian Porumbescu şi Eminescu au rădăcini şi aici în frumoasa Bucovină. Nu departe este Stupca unde a copilărit Ciprian Porumbescu. Eminescu la Botoşani, aproape de Suceava, dar cu bunici aici la Călineşti Cuparenco, aici la noi în frumoasa Bucovină. Ţara asta a dat foarte multe valori. Şi eu cred că aceste valori trebuie să ne adune mai des. Vorbim de oameni. Dar vorbim şi de ctitorii. Şi dacă vorbim de Bucovina, eu am spus-o şi o spun tot timpul. Mănăstirile lăsate de Ştefan cel Mare şi de înaintaşi atrag astăzi, ca un magnet, la sute de ani distanţă, oameni. Turişti, vizitatori şi se dezvoltă industrii întregi de turism pe urma acestor lucrări de artă”, a declarat Gheorghe Flutur.