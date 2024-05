Președintele PNL, Gheorghe Flutur, a participat la lansarea candidatului liberal Gheorghe Dirțu la funcția de primar în Ilișești. Acesta ocupă funcția de primar interimar din partea liberalilor, după ce fostul primar, Radu Avasiloaiei, a decedat. O sală plină, cu aproape 200 de oameni la Ilișești, a ascultat realizările primarului Dirțu. Aceștia au luat cuvântul și au exprimat mulțumiri pentru felul de a fi al acestui om harnic, modest și foarte implicat. Primarul Dirțu este și electrician, și instalator, și om care se urcă pe utilaj, dar are și foarte multe proiecte administrative. A modernizat drumuri și școli, are proiect pentru apă și canalizare în toată localitatea, are proiect pentru aducerea gazului metan, are proiect de parc fotovoltaic. Are proiecte și pentru Brașca, drumuri, canalizare. A construit poduri și podețe.

Președintele Gheorghe Flutur a cerut un vot pentru acest primar, astfel încât să continue aceste proiecte și să vină cu altele noi pentru comuna Ilișești, împreună cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. „Am încredere în maturitatea și înțelepciunea gospodarilor din Ilișești că vor vota tandemul Gheorghe Dirțu la primărie și Gheorghe Flutur la președinția Consiliului Județean la alegerile din 9 iunie. Faptele vorbesc și vrem să fim analizați după faptele noastre”, a încheiat Flutur.