Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut astăzi discuții la Memmingen cu conducerea Aeroportului dar și reprezentanții Regiunii Schwaben pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Împreună cu Gheorghe Flutur la întâlnire a participat și directorul general al Aeroportului ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Ioan Măriuța.

