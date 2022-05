Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a participat astăzi, în Vama Siret, la o întâlnire cu președintele Autorității Vamale Române, Bogdan Mihei, cu șeful Serviciului Vamal din Ucraina, Vyacheslav Demchenko, la care au fost prezenți și reprezentanți ai Comisiei Europene în Ucraina, unde au fost discutate măsurile pentru redeschiderea unor puncte de frontieră între România și Ucraina. În prima etapă, a spus Flutur, urmează să fie deschise punctele de la Vicovu de Sus (Suceava)-Krasnoilsk (Ucraina) și Racovăț (Botoșani)- Diakivţi (Ucraina), iar în etapa a doua să se deschidă punctul de trecere Ulma (Suceava)-Rusca (Ucraina). ”Finanțarea pentru amenajarea punctelor de frontieră pe partea ucraineană va fi asigurată de Comisia Europeană”,a precizat Flutur. El a adăugat că î ntr-o primă fază, punctul Vicovu de Sus-Krasnoilsk va avea trafic pentru autovehicule de până la 3,5 tone, urmând ca să se facă investiții pentru ca punctul să fie folosit și pentru traficul greu de mărfuri.

”Am făcut demersuri de mai mulți ani în vederea deschiderii de noi puncte de frontieră pentru a se mai elibera traficul prin Vama Siret”, a subliniat șeful administrației județene. El a spus că autoritățile din Ucraina speră ca în cursul acestei veri cele două puncte de trecere a frontierei să fie deschise.

”Principalul culoar de transport de mărfuri din Ucraina este acum prin Vama Siret și este nevoie de accelerarea procedurilor și finanțarea cu prioritate a Autostrăzii A 7. Am discutat cu reprezentanții de la Comisia Europeană și despre realizarea căii ferate Vadu Siret-Cernăuți pe ecartament normal astfel încât să poată circula, fără transbordare, un tren pe relația Suceava-Cernăuți”, a mai spus Gheorghe Flutur.