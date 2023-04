Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat obținerea de către Bucovina, prin proiectul „Ținutul Mănăstirilor”, a marelui premiu în concursul pentru desemnarea Destinației Turistice a anului 2023 în România. „Pentru noi asta înseamnă o recunoaștere a muncii noastre, a muncii agenților economici, a locuitorilor județului Suceava, pentru că de o bună bucată de vreme ne-am încăpățânat în proiecte unice pe turism: turism religios, turism tradițional, agroturism, turism montan și cred că particularitățile noastre se văd. De aceea a fost recunoscută calitatea serviciilor, a fost recunoscută atractivitatea Bucovinei ca unică zonă cu tradiții și obiceiuri care se păstrează mai bine ca oriunde”, a spus Flutur. El a precizat că după obținerea acestui premiu a convocat astăzi la Consiliul Județean toate structurile care înființează prima Organizație a Managementului Destinației din România.

„Din acest OMD Bucovina vor face parte Consiliul Județean Suceava, organizațiile din municipiile Suceava și Vatra Dornei, toate cele 25 de stațiuni turistice din județul Suceava, patru de interes național și 21 de interes local, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația Produs în Bucovina, Direcția Silvică Suceava și treptat vom invita și alte asociații, agenți economici care lucrează în domeniul turismului. Este momentul să facem o revoluție în turism, un pas în față, să avem o viziune integrată, să promovăm unitar, să vindem pachete pentru ca oamenii să stea mai mult aici în județul Suceava, să știe că au o siguranță mare când vin aici, să știe avantajele față de alte zone atunci când vin aici în Bucovina. Toate acestea nu le putem face decât împreună, primăriile, asociațiile de turism și populația județului Suceava. Și din această echipă nu va lipsi Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților”, a încheiat Flutur.