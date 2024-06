Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis astăzi un mesaj după ce potrivit rezultatelor neoficiale a pierdut alegerile pentru șefia județului pentru un nou mandat. Alegerile au fost câștigate de deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan. „Alegătorii au întotdeauna dreptate! Având în vedere rezultatele care se prefigurează la președinția Consiliului Județean Suceava, doresc să felicit câștigătorul și să mulțumesc sucevenilor care m-au votat pe mine și echipa mea. Urez succes noii echipe și sper în dezvoltarea în continuare a județului Suceava”, a spus Gheorghe Flutur.

