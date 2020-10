Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a organizat, astăzi, o conferință de presă în care a ținut să le mulțumească sucevenilor pentru votul acordat prin care liberalii au câștigat alegerile în județ. „Vreau să mulțumesc sucevenilor care au fost la vot. Vreau să mulțumesc în mod deosebit celor care au votat PNL și care m-au votat pe mine”, a transmis Gheorghe Flutur. El a precizat că îl bucură faptul că prezența la vot din județ a fost aproape de media națională, deși aceste alegeri locale s-au desfășurat sub semnul îngrijorărilor privind pandemia prin care țara noastră și lumea întreagă trece în momentul de față. „Totuși o prezență de 46% în Suceava este rezonabilă, spun eu. Vreau să mulțumesc populației județului Suceava. Această campanie și aceste alegeri nu au escaladat focarele de coronavirus, așa cum unii pesimiști excesivi se așteptau. Și din acest punct de vedere vreau să mulțumesc oamenilor și vreau să subliniez faptul că și echipele partidelor politice, vorbesc întâi de PNL, dar toți cred că au încercat și în mare măsură am reușit să respectăm aceste reguli privind pandemia”, a precizat liderul liberalilor suceveni.

Gheorghe Flutur a subliniat faptul că PNL Suceava este câștigător în aceste alegeri. „În primul rând vorbim de administrație liberală la nivelul județului Suceava. Cu o majoritate pe care o facem din nou singuri la nivelul județului Suceava. Acum patru ani făceam această majoritate tot singuri și la fel se întâmpla și în primul meu mandat. Deci am avut parte de majoritate PNL și trebuie să le mulțumesc sucevenilor, în cele două mandate pe care le-am încheiat și în cel pe care îl încep. Asta înseamnă încredere substanțială din partea sucevenilor pentru administrația liberală și eu citesc și o notă bună la ce am făcut până acum. Sigur, cu amendamentul să nu ne-o luăm în cap”, a declarat Gheorghe Flutur. El a arătat că PNL a câștigat 53 de primării din județ, prin candidații liberali și încă două primării, la Gura Humorului și Frătăuții Noi, unde candidații independenți au fost susținuți de PNL. „Deci vorbim de 55 de primării. Și din primele calcule făcute, în cele 55 de localități administrate cu administrație liberală trăiește peste 60% din populația județului. Asta înseamnă așteptări foarte mari, dominante, de la administrația liberală județeană și locală”, a arătat Flutur. El a spus că PNL Suceava are și 600 de consilieri locali. „Asta este zestrea de aleși locali pe car ei-am câștigat în aceste alegeri”, a precizat președintele PNL Suceava.

El a adăugat că îl bucură faptul că prim majoritatea obținută în Consiliul Județean, PNL va avea și doi vicepreședinți ai acestei instituții. Gheorghe Flutur a declarat că rămâne consecvent în ceea ce privește propunerile făcute pentru cei care vor ocupa aceste funcții, Cristinel Crețu și Niculai Barbă. „Așteptăm cât de repede să se constituie Consiliul Județean pentru că avem foarte multă treabă. Același lucru îl așteptăm și la nivelul primăriilor”, a spus Flutur. El a adăugat că în ceea ce privește viitoarele alianțe, la Consiliul Județean nu se pune problema de așa ceva având în vedere majoritatea deținută de PNL. „La nivel local deschidere trebuie să fie, mai puțin cu PSD, cu toate celelalte forțe, funcție de strategia pe care primarul ales în funcție o are în localitatea lui. Ne interesează modernizarea județului Suceava, atragerea a cât mai multor fonduri și să ne ținem de cuvânt la ceea ce am promis în campania electorală”, a afirmat liderul PNL Suceava.

Gheorghe Flutur a ținut să mai precizeze faptul că în general această campanie electorală a fost una civilizată, însă a remarcat că „pe ici, pe colo au mai fost anumite accente care săreau din limita fair-playul-ui politic și a normalului, dar le-a ignorat, considerându-le mici incidente de campanie”. Flutur a afirmat că această campanie poate fi caracterizată printr-o notă civilizată, „chiar dacă unii și-au ales ca temă problema pandemiei, a coronavirusului, a crizei prin care a trecut Suceava. „Cred că nota a dat-o până la urmă sucevenii prin vot. Ei au înțeles cel mai bine adevărul din județul Suceava, ce s-a întâmplat în județul Suceava și nicidecum unii sau alții au crezut la un moment dat, fiind niște necazuri pe aici, că pot să se urce, să spun așa, și să profite. Nu. Înțelepciunea electoratului a fost cea care a dat un semnal extrem de clar pentru întreaga clasă politică și legat de temele care sunt așteptate și de proiectele pentru județul Suceava care trebuie înfăptuite în perioada care urmează”, a mai declarat Gheorghe Flutur.