Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a participat astăzi la București la semnarea unor contracte de finanțare care vizează obiective importante din județul Suceava. ”Am participat astăzi, alături de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, la semnarea contractelor de finanțare pentru renovarea a două mănăstiri, Slatina și Arbore, și a două biserici de lemn, Botoșana (nr. satul său natal) și Colacu. Valoarea proiectelor este de 6,5 milioane de euro. Din câte am înțeles, va mai fi o sesiune de proiecte și îmi exprim speranța că vor intra și celelalte mănăstiri și biserici care au depus proiecte – Râșca, Mănăstirea Humorului și mai multe biserici de lemn din județul Suceava. Tot prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local, doar primăria Suceava primește 19 milioane de euro pentru achiziția de mijloace de transport electrice. De asemenea, sunt depuse proiecte pentru construirea de locuințe pentru tineri și specialiști, construirea de piste de biciclete, anveloparea de clădiri publice (dispensare, cămine culturale etc.), întocmirea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Planului de Urbanism General (PUG) în format GIS, proiecte prevăzute cu minim două stații de încărcare. Îi felicit pe primarii care au depus proiecte. Astfel, transformările și modernizările în județul Suceava se fac simțite tot mai puternic.

