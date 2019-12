Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut avut o discuție, astăzi, la sediul instituției pe care o conduce, cu noul director general al Companie Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Sorin Scarlat, principalele subiecte discutate fiind șoseaua de centura a Sucevei, centura Rădăuțiului și DN 18. La discuții a fost invitată și firma care a executat lucrările pe șoseaua de centura a Sucevei și de pe DN 18.

„Din discuții a rezultat faptul ca există datorii față de firma constructoare în valoare de 18,6 milioane lei la centura Sucevei și de 12 milioane lei pentru lucrările executate în acest an pe DN 18, precum și faptul că receptia lucrărilor nu este semnată. Apăruse la un moment dat ideea de oprire temporară a traficului pentru executarea unor lucrări restante, montarea de console indicatoare, lucru cu care nu am fost de acord. Din aceste motive am solicitat CNAIR și constructorului să găsească soluții fără să oprească traficul, iar în zilele următoare aceste console vor fi montate”, a precizat Gheorghe Flutur după ședință. El a adăugat că s-a convenit și achitarea plăților restante și recepția în perioada următoare a tronsonului șoselei de centură și a lotului 4 din DN 18 iacobeni – Cârlibaba. „De asemenea am solicitat o întâlnire cu constructorul șoselei ocolitoare a Rădăuțiului pentru a discuta despre stadiul lucrărilor și problemele posibile care ar putea apărea cu deținătorii terenurilor din vecinătate. Salut receptivitatea domnului Ministru al Transporturilor și al directorului CNAIR care și-au arătat disponibilitatea de colaborare pentru realizarea proiectelor de infrastructură din județ”, a încheiat Gheorghe Flutur.