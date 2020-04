Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a convocat pentru joi, 16 aprilie, o ședință de lucru în sistem de videoconferință la care să participe toți primarii celor 114 de localități din județ.

Gheorghe Flutur a explicat că ședința de lucru este organizată pentru realizarea unei analize, în vederea aplicării măsurilor necesare pentru pregătirea Sărbătorilor Pascale, cu o atenție deosebită acordată modului în care sunt susținute persoanele de peste 65 de ani și persoanele care, în această perioadă, nu pot să-și asigure traiul zilnic din motive obiective.

Astfel, președintele Consiliului Județean a solicitat ca autoritățile publice locale să prezinte măsurile întreprinse pentru susținerea persoanele de peste 65 de ani fără aparținători, modul în care verifică starea acestora de sănătate și le asigură bunurile de strictă necesitate, precum și dacă au nevoie de ajutor în aceste acțiuni menite să ofere suport acestei categorii de persoane. El a solicitat și o analiză a posibilităților de acordare a unor ajutoare de hrană și produse de primă necesitate pentru persoanele fără venituri sau aflate la limita sărăciei, identificate la nivelul fiecărei administrații publice locale.

Solicitarea a fost făcută în cadrul unei alte ședințe de lucru care a avut loc astăzi la Palatul Administrativ, în cadrul căreia s-au pus în discuție măsurile întreprinse la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne pentru a preveni creșterea infracționalității, cauzată de criza COVID-19.

De precizat că în cadrul ședinței, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a menționat că pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava, au acționat în ultimele 24 ore, un număr de 427 cadre M.A.I., 110 polițiști locali și 18 militari.