Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a explicat primarului din Rădăuți cum ar fi trebuit să procedeze echipa de fotbal CSM Bucovina Rădăuți pentru a obține finanțare din partea instituției pe care o conduce. Gheorghe Flutur a avut o discuție și i-a răspuns primarului Nistor Tatar după ce acesta a transmis în spațiul public o scrisoare deschisă cu referire la o finanțare a echipei rădăuțene de fotbal pe care o are ”în subordine”. „După verificarea celor sesizate, s-a constatat că NU exista vreo solicitare de finanțare pentru acest club. Îmi exprim surprinderea privind abordarea domnului primar și îi recomandă să utilizeze adresarea către instituții înainte de a se folosi de practica scrisorilor deschise”, a declarat Gheorghe Flutur.

La finalul săptămânii trecute, Nistor Tatar i-a transmis lui Gheorghe Flutur că este nemultumit de suma pe care administratia judeteana a alocat-o formatiei de fotbal CSM Bucovina Radauti. Nistor Tatar i-a transmis o scrisoare lui Gheorghe Flutur in care ii solicita acestuia sa acorde un tratament egal echipei de fotbal din Radauti. “În calitate de primar al municipiului Rădăuți și, având în același timp, echipa CSM Bucovina Radauti în subordine, un club de fotbal din municipiu, care evoluează în Liga a III- a, cu rezultate deosebite, fiind clasată pe locul al II – lea pe județ, îmi exprim nemulțumirea față de modul în care ați repartizat fondurile bănești în ceea ce privește echipele de fotbal.

Vă rog să nu mai faceți deosebiri și să acordați un tratament egal Clubului Sportiv Municipal Rădăuți și jucătorilor acestuia, care aduc prestigiu atât orașului, cât și județului. Vă reamintesc că și acest club aparține județului Suceava, și nu diasporei”, a declarat Nistor Tatar. El i-a transmis lui Gheorghe Flutur sa aiba in vedere sa aloce aceeași sumă pe care a alocat-o clubului sportiv ACS Foresta Suceava și echipei CSM Bucovina Rădăuți, echipă care nu a beneficiat de alte sume sau sponsorizări, decât cea din bugetul local.