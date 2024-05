Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, îi invită pe suceveni în prima zi de Paște să vină în număr cât mai mare la concertul pascal „Paștele în Bucovina” din centrul Sucevei. „Dragi suceveni, vă invit în prima zi de Paște, duminică 5 mai, de la ora 13:00, în centrul Sucevei, pe esplanada Casei de Cultură la concertul pascal Paștele în Bucovina. Așa cum v-am obișnuit încă din 2009, când la Suceava venea Sfânta lumină de la Ierusalim, în fiecare an în prima zi de Paște avem acest concert Clopotele Bucovinei, cântecele de toacă și concursul de ciocnit ouă. Avem formații care vor prezenta programe artistice, grupurile de la Mălini, Moara, Bilca, coruri religioase și va fi prezent și maestrul Ovidiu Lipan Țăndărică, cu celebrul concert de toace consacrat în ultimii ani. Vă așteptăm cu drag în prima zi de Paște să vă invitați prietenii, rudele, musafirii aici în Cetatea de Scaun a Sucevei, să petreceți Paștele de altădată. Sărbători în tihnă și pace!”, a transmis Gheorghe Flutur.

