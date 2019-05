Gheorghe Flutur a etalat duminică la ediția din acest an a Horei Bucovinei de la Frasin, eveniment pe care l-a inițiat în primul său mandat de președinte al Consiliului Județean, un costum popular nou cu ițari, cămeșă, chimir cu mărgele, bundiță de jder asortat cu o plărie cu floare de colț. ”Am venit în acest an cu un costum popular nou, azi l-am îmbrăcat prima dată, făcut la mine în sat la Botoșana. Îndemnul meu în continuare este ca tineretul să păstreze obiceiurile și tradițiile. Hora Bucovinei a devenit un moment de referință pentru întreaga țară. Nu are nimeni din țară așa ceva. Este un loc unde se întâlnesc minoritățile Bucovinei, unde se întâlnește un mozaic, o grădină de costume populare, de obiceiuri, de tradiții. Uitați-vă câte stâne frumos împodobite, cu gastronomie de excepție avem aici. După ce am știut să sărbătorim frumos Paștele în Bucovina a venit rândul acestui frumos eveniment, Hora Bucovinei. Îmi aduc aminte că prima ediție a fost timidă. Acum ne-am obișnuit și am văzut că se anunță peste 50 de primării, localități, vetre folclorice cu foarte mulți dansatori. Iar noutatea din acest an este că va fi o horă de altădată. Mai mult vor fi orchestre, fanfare și noi suntem aici veniți să dansăm. Chiar dacă iarba este oleacă udă trebuie să o bătucim să iasă apa din iarbă”, a declarat Flutur. El a subliniat că prin astfel de evenimente Bucovina poate fi recunoscută în țară și în lumea întreagă. Flutur a venit împreună cu soția sa cu care a dansat dar cu care s-a prins și în horele formate pe imașul de la Bucșoaia.