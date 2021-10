Partidul Național Liberal a decis în ședința Biroului Executiv Național, de joi seară, ca nominalizarea PNL, pentru funcția de prim-ministru, la consultările de luni, de la Palatul Cotroceni, să fie Florin Cîțu, prim-ministrul interimar, președintele PNL. Astfel, în conformitate cu articolul 89 litera o, BEX al PNL a decis în unanimitate, ca propunerea pentru Biroul Politic Național al PNL, pentru funcția de prim-ministru al României, pe care PNL o va face în cadrul consultărilor cu Președintele României, Klaus Iohannis, să fie președintele PNL, Florin Cîțu. Delegația care va reprezenta PNL la consultările convocate de Președintele României este formată din: președintele PNL, Florin Cîțu, și prim-vicepresedintii: Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode și Iulian Dumitrescu.

