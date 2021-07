Câteva sute de pelerini, gospodari din tot județul Suceava, au mers în pelerinaj în această dimineață către Mănăstirea Putna pentru a-l celebra pe marele voievod Ștefan cel Mare. Alături de pelerini s-a aflat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care era îmbrăcat într-o ie pe care se putea citi mesajul „Hai în Bucovina”. Pelerinii s-au adunat în fața primăriei din Putna, de una au pornit pe jos către Mănăstirea Putna. Alături de Gheorghe Flutur au mai fost și primarul din Putna, Gheorghe Coroamă și primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin.

Pelerinajul către Mănăstirea Putna este evenimentul care încheie ediția de anul acesta a Programului Ștefanian, organizat la inițiativa lui Gheorghe Flutur.

Pelerinii erau îmbrăcați în costume populare și purtau steaguri tricolore, iar până la mănăstire au interpretat cântece religioase.

În fața mănăstirii Putna, pelerinii au fost întâmpinați de starețul Velnic Melchisedec și de doi buciumași. Gheorghe Flutur a sărutat icoana pe care starețul mănăstirii o ținea în brațe, după care acestea le-a transmis un mesaj de bun venit pelerinilor.

„Dragi gospodari ai satelor din Bucovina vă spunem tuturor bine ați venit la sărbătoarea măriei sale. Sunt 517 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Dar și 517 ani de când el s-a înveșnicit în conștiința acestui popor. În anul acesta serbăm și 150 de ani de când Mihai Eminescu, cu Slavici, cu Ciprian Porumbescu și generația numită „România Jună” a organizat la Putna primul Congres al Românilor de Pretutindeni. Serbarea din acest an se numește „Continuitatea unui ideal”. Nădăjduim că idealul tinerilor, a românilor de la 1871, așa cum s-a regăsit în 1904 când s-au serbat 400 de ani de la strămutarea lăcașului de veci a slăvitului voievod Ștefan, așa cum s-a regăsit și în 1926 și în 1957, când în plin regim comunist studenții ieșeni împreună cu tânărul Alexandru Zub, viitorul academician, s-au silit să ajungă la Putna când se împlineau de acum 500 de ani de la urcarea slăvitului voievod pe tronul Moldovei și apoi mai târziu în 1966 când s-au serbat 500 de ani de la punerea pietrei de temelie a acestei mănăstiri, nădăjduim că acel ideal al tinerilor să se regăsească și în sufletele românilor din ziua de astăzi. Și în mod deosebit dorim să se regăsească în sufletul tinerilor. Vă spunem încă o dată bun venit și vă poftim ca să participați împreună cu noi, ca împreună cler și popor să formăm împreună oastea măriei sale”, a transmis starețul Velnic Melchisedec.