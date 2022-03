Copii refugiați din Ucraina au început cursurile la Școala Primară „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Departe de casă după ce au plecat împreună cu familiile lor din calea războiului, cei mici pot să participe la cursurile organizate pentru ei la această unitate de învățământ, atât în română, cât și în limba ucraineană. Prezent astăzi la Școala „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să mulțumească Bisericii Ortodoxe Române și Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru implicare.

„Începem școala în limba ucraineană, dar și în limba română pentru copiii refugiaților care vorbesc limba română. Sunt copii mulți în județul Suceava. Noi am luat mai multe măsuri pentru ei, iar de luni încercăm să deschidem mai multe puncte. S-a deschis ieri după amiază la Rădăuți, la Siret și am cerut tuturor comunelor de frontieră în special acolo unde sunt minorități ucrainene și sunt profesori și învățători care pot să facă voluntariat să îi cheme cu prietenie pe copii la școală și grădiniță. Am văzut și aici că sunt stresați. De exemplu una dintre fetițe care mi-a vorbit românește a fost mai curajoasă, dar una când am întrebat-o ceva s-a înecat în lacrimi. Și ne-am oprit pentru că e o traumă uriașă. E venită cu tata aici, mama este undeva în Italia. Sunt familii rupte și atunci noi trebuie să fim extrem de atenți. Dar am văzut că dascălii sunt foarte atenți cu acești copilași”, a spus Gheorghe Flutur.

El a amintit că duminică, 6 martie, începând de la ora 11:00, în incinta Iulius Mall Suceava va fi organizat un spectacol teatru de păpuși pentru familiile cu copii care s-au refugiat din Ucraina. „Va fi în interiorul Iulius Mall, la cald, să primească ceva, o gustărică, niște dulciuri, jucării dacă se poate”, a declarat șeful administrației județene. El a arătat că județul Suceava are foarte mulți refugiați din Ucraina și i-a rugat pe primari să fie solidari și să acționeze pentru sprijinirea acestora. „Cred că școala este unul din locurile unde copiii pot să se simtă bine. O să îi rog să înceapă cu niște programe prietenești, de joacă mai mult. Vrem să le propunem excursii la cetate, la mănăstirile din județ, la locurile de joacă, vremea nu ne cam lasă dar o să vedem”, a mai declarat Gheorghe Flutur.