Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, s-a aflat astăzi în inspecție pe mai multe șantiere deschise în județul Suceava. El și-a încheiat periplul pe drumul județean Satu Mare-Grănicești ”unul dintre puținele drumuri care au mai rămas pietruite în județul Suceava”. Flutur a arătat că pentru modernizarea acestui drum de 3,5 kilometri Consiliul Județean a alocat 3 milioane de euro. ”Practic drumul leagă Rădăuțiul de E85. Lățimea drumului este de 8 metri cu acostamente stânga dreapta de câte 1 metru. Sunt 34 de accese la gospodăriile populației și 11 podețe. Este o investiție care prinde conturi. E deja pregătit drumul pentru asfaltare în perioada imediat următoare”, a menționat Flutur.

El s-a adresat ”celor mai răutăcioși oameni” care nu văd investițiile spunându-le că ”în județul Suceava în fiecare zi și în fiecare colț se lucrează”. ”Se fac drumuri ,se modernizează școli, dispensare, cămine culturale, gaz metan. Eu mă bucur că în mandatele mele de președinte județul Suceava a fost schimbat în bine la față și recunosc musafirii care vin, recunoaște populația mai puțin unii politruci care nu văd decât interesul politic. În continuare o să arăt și alte drumuri care se modernizează acum pentru bunăstarea populației Forăști- Manolea, drumurile de la munte de la Panaci-Bilbor, de la Mălini și în alte părți din județ. Numai astăzi v-am arătat patru șantiere. Zilele viitoare vom merge și în alte șantiere. Asta înseamnă preocupare. Avem un județ care are proiecte de peste 4 miliarde de euro astăzi”, a declarat Flutur.