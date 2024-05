Președintele PNL Suceava, împreună cu deputatul Bogdan Gheorghiu, au făcut o vizită în această dimineață în piața de la Verești. Alături de ei a fost prezent și candidatul PNL la funcția de primar al comunei Verești, Ștefan Manolache, împreună cu mai mulți candidați pentru consiliul local.

„Am stat de vorbă și am dat mâna cu sute de oameni. Am vrut să aflu problemele lor, de la producătorii agricoli, crescătorii de albine, cultivatorii de flori și legume, până la comercianți. La Verești este o piață foarte mare, una dintre cele mai mari din județ, și are nevoie de alei asfaltate, de mese și tarabe amenajate și acoperite, de locuri amenajate cu apă potabilă și toalete. Aici se încasează mulți bani în fiecare duminică de la cei care participă și trebuie făcut ceva pentru miile de oameni care frecventează această piață săptămânal.

Discutând cu oamenii, am aflat problemele producătorilor care se plâng că își vând greu produsele. Soluția pe care le-o propun este asocierea pentru a intra pe piețe în magazine sau la fabricile care folosesc materie primă, respectiv miere, legume, fructe, cereale. E nevoie de amenajarea drumurilor, atât pentru transportul hipo care vine spre piață, cât și pentru o mai bună fluidizare a traficului, căci se circulă bară la bară.

Fiecare vânzător din piață are povestea lui. Unii sunt doar intermediari, alții sunt producători direcți. Unii se plâng că substanțele de combatere a dăunătorilor sunt contrafăcute și au nevoie de verificare. E necesar un control al calității soluțiilor și substanțelor pentru combaterea dăunătorilor la plante.

Județul Suceava fiind un județ cu o componentă rurală mare, socotesc că e nevoie de deschiderea și a altor piețe, pentru ca oamenii să nu vină de la zeci de kilometri. Unii au cerut să sprijinim înființarea unei piețe în zona Stroiești-Șcheia, la Trei Movile. Personal, cred că ar fi bine așa ceva, pentru că acolo se întâlnește muntele cu câmpia. Îmi propun să încurajez primarii să amenajeze astfel de spații și să intre în parteneriat cu Consiliul Județean pentru a veni în întâmpinarea atât a cumpărătorilor, cât și a vânzătorilor”, a transmis Gheorghe Flutur după vizita în piața de la Verești.