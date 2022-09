Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în ultimele luni județul a primit peste 700 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut la inaugurarea noii grădinițe cu program prelungit din comuna Horodnic de Sus. „Nu sunt vorbe, sunt contracte printre care vă regăsiți și dumneavoastră”, le-a transmis Gheorghe Flutur primarilor prezenți la evenimentul de la Horodnic de Sus. De precizat că pe lângă primarul acestei comune, Valentin Luță, la inaugurarea grădiniței au participat și primarii din Rădăuți – Bogdan Loghin, Marginea – Gheorghe Lazăr, Horodnic de Jos – Ionel Andrișan și Burla – Viorel Pintiliuc. Președintele CJ Suceava a amintit că pentru Horodnic de Sus și Marginea a fost aprobat un proiect în valoare de 15 milioane de euro pentru construcția unei rețele de gaze naturale în cele două comune. În cadrul evenimentului de la Horodnic de Sus, Gheorghe Flutur a discutat cu primarii prezenți despre proiectele de dezvoltare ale localităților pe care le conduc și modul în care acestea pot fi sprijinite pe viitor.

În același timp, Flutur a făcut referire și la proiectele de infrastructura rutieră, amintind în primul rând de construcția Autostrăzii A7 până la Siret. „Gândiți-vă că acum vă înțepați în centura ocolitoare a Rădăuțiului. De aici mă lupt și ne luptăm zi și noapte să venim cu autostrada A7 la 10 kilometri de centura Rădăuțiului. Eu cred că în următorii ani vom discuta de această autostradă care să lege județul Suceava de București și atunci va fi foarte ușor să ne gândim la locuri de muncă acasă”, le-a transmis Flutur celor prezenți la inaugurarea grădiniței din Horodnic de Sus. De asemenea, el a spus că a început demersurile și pentru modernizarea drumului național care face legătura dintre Solca, Marginea, Horodnic de Sus, spre Putna. „Acest drum nu e al meu direct. Este al Ministerul Transporturilor, dar acesta este unul dintre atribuitele pe care va trebui să le rezolv în perioada următoare”, a declarat șeful administrației județene.

Nu în ultimul rând, el a ținut să aprecieze prezența primarilor din localitățile din apropierea comunei Horodnic de Sus. „Tabloul acesta cu primari, primarul de Rădăuți, de Marginea, de Horodnic de Jos, de Burla, cu prefectul în această echipă arată că suntem aproape de dumneavoastră și de primarul Valentin Luță”, a mai declarat Gheorghe Flutur.