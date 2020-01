Începând cu luna iulie, compania Wizz Air va opera zboruri pe ruta Suceava-Viena, și retur, cu o aeronavă Airbus cu 230 de locuri. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat că biletele de avion au fost puse astăzi, în vânzare, iar primul zbor va fi pe 3 iulie. El a adăugat că zborurile vor fi operate în zilele de luni și vineri. Aeronava va decola la ora 18.50 de la Viena și va ateriza la Suceava la ora 21.20. De pe Aeroportul din Salcea, aeronava va pleca la ora 21.55, iar la Viena va ajunge la ora 23.30. „Este o veste foarte bună de început de an. Este o noutate și o bucurie mare pentru suceveni, pentru zona noastră. Viena este un aeroport cu foarte multe conexiuni internaționale și eu cred că este o deschidere foarte importantă. Îmi exprim speranța că vor veni cu această cursă și turiști, dar și oameni de afaceri. Și vreau să anunț, tot în premieră, că am depus astăzi la Ministerul Dezvoltării dosarul de autorizare a parcului industrial Bucovina 1, pe 14 hectare, în apropierea Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava. Noi cu cei de la Wizz Air am avut o colaborare foarte bună în patru ani, perioadă în care au fost 900.000 de pasageri transportați din Suceava sau spre Suceava, în mai multe direcții. Acum avem a șasea direcție externă. Este rodul acțiunilor de promovare a județului Suceava și a Bucovinei. Vă amintesc de întâlnirile de anul trecut pe care le-am avut cu o delegație la Gratz și de demersurile făcute de noi pentru a deschide noi curse”, a spus Flutur. El a precizat că în prima jumătate a acestui an va fi finalizat și cel de-al doilea terminal al aeroportului din Suceava. „Mai trebuie spus că numai în primele două săptămâni din acest an avem peste 17.000 de pasageri care au zburat de pe aeroportul nostru. Deci este o activitate foarte intensă pe Aeroportul Ștefan cel Mare. În două săptămâni au fost 125 de curse de avion. Practic aeroportul de la Suceava, în ultimii patru ani, a crescut de 8 ori ca număr de pasageri. Și nu ne oprim aici cu surprizele pentru că avem și alte demersuri. Sar începând de astăzi se pun în vânzare bilete pentru cursa de avion Suceava – Viena, Viena – Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur.

