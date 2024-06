Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, își pregătește un succesor temporar la președinția Consiliului Județean. Deliberativul județean care se va întruni în ședință ordinară miercuri, 19 iunie, va aproba proiectul de hotărâre privind ”desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean în cazurile prevăzute de art.192, alin.1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.52/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare”. Desemnarea vicepreședintelui se va face prin vot secret cu majoritatea absolută. Surse credibile dau ca sigură desemnarea vicepreședintelui Vasile Tofan pentru a asigura temporar funcția de președinte în locul lui Gheorghe Flutur.

Prevederile art.192, alin.1, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.52/2019 privind Codul Administrativ

Exercitarea temporara a atributiilor presedintelui consiliului judetean

(1) In caz de vacanta a functiei de presedinte al consiliului judetean, de suspendare a mandatului presedintelui consiliului judetean, precum si in situatiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atributiile acestuia sunt exercitate de drept de unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliul judetean, prin vot secret, cu majoritate absoluta, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei de presedinte al consiliului judetean.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), consiliul judetean poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier judetean care indeplineste temporar atributiile vicepresedintelui consiliului judetean, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei. Pe perioada exercitarii functiei de vicepresedinte al consiliului judetean, consilierul judetean beneficiaza de o unica indemnizatie lunara egala cu cea a functiei de vicepresedinte al consiliului judetean.

(3) Consiliul judetean poate hotari retragerea delegarii consilierului judetean care indeplineste temporar atributiile vicepresedintelui consiliului judetean desemnat in conditiile alin. (2) inainte de incetarea situatiilor prevazute la alin. (1).

(4) In situatia in care sunt suspendati din functie, in acelasi timp, atat presedintele consiliului judetean, cat si vicepresedintii consiliului judetean, precum si in situatiile de imposibilitate de exercitare de catre acestia a mandatului, consiliul judetean deleaga un consilier judetean care indeplineste atat atributiile presedintelui consiliului judetean, cat si pe cele ale vicepresedintilor consiliului judetean, pana la incetarea situatiei respective, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei de presedinte al consiliului judetean. Pe perioada exercitarii atributiilor de presedinte al consiliului judetean, precum si de vicepresedinte al consiliului judetean, consilierul judetean beneficiaza de o unica indemnizatie lunara egala cu cea a functiei de vicepresedinte al consiliului judetean.

(5) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat functia de presedinte al consiliului judetean, cat si cea de vicepresedinti ai consiliului judetean, consiliul judetean alege alti vicepresedinti ai consiliului judetean in conditiile art. 188, prevederile alin. (1) si (3) aplicandu-se pana la alegerea unui nou presedinte al consiliului judetean.