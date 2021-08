Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la Comitetul Director Județean al PNL Bacău, unde a fost prezentată moțiunea „România liberală” a premierului Florin Cîțu, că actuala creștere economică realizată de guvernul condus de acesta se va regăsi în investiții în drumuri, apă, canalizare și gaze naturale.

În cuvântul său, Gheorghe Flutur le-a transmis liberalilor din Bacău că Moldova trebuie să fie mult mai unită pentru a atrage mari investiții în această zonă. „Le transmis colegilor de la București să audă. Ne-am uitat mereu la ardeleni și parcă ne este ciudă pe ei că sunt uniți și parcă știu altfel să atragă investițiile acolo. Și spunem haideți să strângem rândurile să fim o voce, chiar dacă uneori incomodă pentru București. Să sloboadă punga cu mai mulți bani și pentru zona Moldovei.

Știu foarte bine ce fac și vreau să știe toată Moldova mea dragă ce face. Pentru că următorii ani sunt hotărâtori. Prea mult ne-am plâns de sărăcie, dar nu am fost uniți noi ăștia din opt județe din Moldova. Iar acum mi se pare acum că suntem uniți”, a spus Flutur.

El a spus că Moldova va primi 2,7 miliarde de euro, dar fără doar și poate această zonă are nevoie de mul mai mulți bani pentru a se dezvolta. „Are nevoie pentru că noi suntem principalii exportatori de forță de muncă. Și când mă uit pe aeroporturile din Suceava, Bacău și Iași că sunt cursele pline, dar sunt pline cu oameni care merg la muncă în străinătate, mă apucă jalea. Nu asta trebuie să fie soluția noastră. Noi trebuie să fim mult mai curajoși, să ne cerem drepturile și să aducem mult mai mulți bani și pe autostrăzi. Pentru că autostrăzile vor însemna drumurile întoarcerii diasporei acasă. Până atunci nu vin. Ce vorbim aici? Vorbim despre oameni mai bine plătiți, mai stau prin Italia, prin Germania, pentru că acasă lucrurile încă merg cum merg. Și atunci pariul nostru viitor trebuie să fie pragmatic. Și nu trebuie să ne deranjeze când cineva vrea niște proiecte. Și noi Moldova trebuie să avem proiecte mari și să se întâmple ieri dacă se poate. Și am să vă spun ceva care m-a bucurat”, a declarat liderul PNL Suceava.

Flutur: „Noi trebuie cu lopata și cu hârlețul, în următorii trei ani, să arătăm că se poate”

Astfel, el a arătat că premierul Florin Cîțu este, în primul rând, un om onest, sincer, „cu care poți vorbi, care te înțelege, care nu a debutat ca un mare vorbitor la pupitru sau știu eu spumos”. El a arătat că Florin Cîțu a rezolvat deja o serie de probleme mari cu care se confruntă administrațiile locale. ”Și la Botoșani prezentam ordonanța pentru compensarea diferenței de plăți la programele pe bani românești, pentru că scumpirile astea ne omoară. Și e rezolvată. Premierul anunța că e rezolvată prin ordonanță și diferența de preț, compensarea la proiectele europene. Și știți domnilor primari că scumpirea la materiale te bagă în faliment sau te face să renunți la unele proiecte. A înțeles aceste lucruri și s-au materializat”, a arătat Gheorghe Flutur.

El a spus că tot premierul Cîțu a promovat Planul Național de Investiții, prin care va fi disponibilă o sumă de 50 de miliarde de lei în următorii șapte ani. „Este extraordinar pentru noi, chiar dacă unii se opun. Noi avem nevoie la bază să ne ducem cu investiții. Și a început bine: drumuri, apă, canal, gaz metan. Aceste investiții trebuie să se întâmple pentru că în 2024 noi vrem să câștigăm alegerile. Iar ca să câștigăm alegerile trebuie să le finalizăm în 2023. Și pentru asta vrem să dăm drumul la aceste chestiuni. Iar noi întorși acasă trebuie să dăm drumul la aceste programe. Lumea zice că am văzut 13,7% creștere economie și întreabă unde e asta. Și au grijă adversarii să ne critice.

Uite unde este. Una din componente este Planul Național de Investiții. Da, vă facem drumuri, apă, canal, aducem gaze naturale din creșterea asta economică. Pentru că dacă nu face asta nu suntem credibili. Ne toacă de dimineață până seara adversarii politici și noi nu mai putem ieși să dăm vina pe cineva. Noi trebuie cu lopata și cu hârlețul în următorii trei ani să arătăm că se poate”, a mai spus Gheorghe Flutur.