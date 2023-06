Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, astăzi, la Stupca, la comemorarea a 140 de ani de la trecerea în neființă a marelui compozitor Ciprian Porumbescu. La finalul Sfintei Liturghii oficiată pentru pomenirea compozitorului, Gheorghe Flutur a felicitat personalitățile care au primit Ordinul Crucea Bucovinei din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuți, precum și pe toți cei care au venit îmbrăcați în costume populare la acest eveniment.

„Și eu am primit această distincție și mulțumesc, dar sunt aici oameni care merită toată stima noastră. Și când mă gândesc aici la strănepoata marelui Ciprian, doamna Stanca. Cât de aproape suntem prin acești oameni de Ciprian Porumbescu. Am stat de vorbă ieri la Ilișești și azi aici cu Vlad Rădescu, cel care l-a interpretat pe Ciprian și dacă ne uităm la film eu cred că mai sunteți aici din Stupca oameni mai în vârstă care ați jucat în acest film. Câtă emoție și asta este Bucovina noastră dragă și frumoasă. Aici în Bucovina numai împreună am putut să fim mai puternici și de aceea eu vreau să vă mulțumesc tuturor, sătenilor în primul rând, bucovinenilor și musafirilor noștri prea cucernicilor părinți pentru că ne-am făcut timp să punem o floare la mormântul marelui Porumbescu, fie iertat”, a spus Gheorghe Flutur.

După Slujba de pomenire, la Stupca au loc mai multe acțiuni culturale pentru comemorarea a 140 de ani de la trecerea în neființă a marelui compozitor Ciprian Porumbescu.