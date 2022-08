Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, la deschiderea oficială a Festivalului Medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei că anul acesta va fi atins recordul de 500.000 de turiști în județul Suceava. Gheorghe Flutur a spus că deja în primele șase luni ale acestui an s-a înregistrat o cifră de 185.000 de turiști și doar în luna august vor fi cu siguranță 70.000 de turiști în județul Suceava. „Dragii mei vă spun și eu bun venit aici la Suceava în cetatea marelui Ștefan. Vreau să mulțumesc în primul rând participanților, care an de an vin în cetatea Sucevei cu acest festival medieval care a devenit cel mai mare festival din România. Eu vreau să le mulțumesc celor peste 500 de participanți. Sunt 36 de trupe din cinci țări, plus România. Mă bucur pentru marșul de aseară prin Suceava, un marș de 7 kilometri, care parcă ne-a trezit și a fugărit pandemia și alte frici din ultima perioadă. Sper ca în aceste zile să vă simțiți bine și dumneavoastră, turiștii, în cetatea de la Suceava.

Vreau să vă spun dragi suceveni că aceste evenimente au în primul rând rolul de a aduna turiști. Anul acesta județul Suceava, la șase luni, avea undeva la 185.000 de turiști. Cam aproape cât în 2019. În 2020 și 2021 a coborât cifra. Eu cred că până la sfârșitul anului județul Suceava va ajunge cifra de 500.000 de turiști. Astfel de evenimente aduc turiști. Eu vă invit să participați în aceste zile aici la Suceava la acest frumos eveniment de epocă. Vreau să-i mulțumesc și primarului Lungu pentru că a fost alături de noi în organizare, domnului prefect și celorlalte instituții ale statului”, a spus Gheorghe Flutur.

El i-a invitat pe suceveni și pe turiști să participe și la celelalte evenimente care vor avea loc pe 15 august în județul Suceava. „Vă aștept luni, pe 15 august pe muntele Rarău la Sărbătoare Muntelui, apoi la Cacica lansăm proiectul Nunta în Bucovina, dar sunt și evenimente pe valea Bistriței, Festivalul Păstrăvului. Sunt dedicate pentru dumneavoastră, dragi turiști, dragi suceveni, dragi români care ați venit acasă din Diaspora. Vă doresc petrecere frumoasă și vă mai așteptăm în frumoasa Bucovină”, a încheiat Gheorghe Flutur.